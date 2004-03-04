روزنامه البيان: دستان ناپاك اسراييل در حوادث خونين كربلا و كاظمين مشاهده مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه البيان امارات در ادامه تحليل هاي خود در مورد حملات تروريستي خونين در كربلا و كاظمين كه قربانيان زيادي از عزاداران حسيني عراقي و ايراني برجا گذاشت، نوشت: سوالي كه همچنان مطرح مي شود، اين است: واقعا چه كساني از انفجارهاي خونين سه شنبه سود مي برند.

به نوشته البيان، ميان تحليلگران و رسانه هاي جهاني و حتي سياستمداران عرب در مورد اينكه انفجارهاي كربلا و كاظمين يك توطئه است كه هدفش شعله ور كردن جنگ داخلي است، اتفاق نظر وجود دارد، تعبيري كه حتي خبرنگاران روزنامه ديلي تلگراف انگليس هم بكاربرده اند.

اين روزنامه اماراتي نوشت: هدف از اين توطئه ، ضربه زدن به وحدت ملت واحد عراق و ايجاد تفرقه در ميان آنها است.

به گزارش مهر، البيان نوشت: كساني كه از اين انفجارهاي خونين بهره مي برند، كساني هستند كه به دنبال فرسوده كردن توان سياسي و اقتصادي و تضعيف فرهنگ و آداب اجتماعي و در نهايت از هم گسيختگي و شكاف ميان طوايف و اقشار مختلف ملت عراق هستند.

آنچه براي اين جريان ها و افراد مهم است، اين است كه عراق يك كشور باثبات و يكپارچه نباشد، عراقي باشد كه همچنان زخم خورده و ناامن باشد تا به طعمه اي براي طمع ورزاني تبديل شود كه براي غارت ثروت هاي فراوان اين كشور اين توطئه هاي شوم را مي كشند، ثروت هايي كه با كمال تاسف، ملت عراق با تمام طوايف و گروه هايش از آن بهره مند نيست.

روزنامه البيان با اشاره به سالهاي طولاني حكومت ديكتاتوري حزب بعث و در راس آن صدام ديكتاتوري كه بصيرت و عقل خود را از دست داده بود، نوشت: ديكتاتور عراق تمام ثروت ها و منابع طبيعي عراق را فقط در خدمت منافع و تمايلات شخصي خود قرار داده بود كه نتيجه اش را همگان ديدند سقوط خفت بار و ذلت بار وي و تصاوير اسارت و بازداشت تحقيرآميزش را تاريخ هرگز به فراموشي نخواهد سپرد.

كساني كه از انفجارهاي عراق استفاده و بهره مي برند، دشمنان مسلمانان عراق هستند كه مانع تراشي در مسير پيشرفت و ساخت عراقي آباد و مستحكم را بهترين راه براي پيشبرد اهداف شوم خود مي دانند.

روزنامه البيان با بيان اينكه ، رژيم صهيونيستي در راس جريان هايي است كه از انفجارهاي خونين كربلا و كاظمين استفاده هاي فراواني مي برد، نوشت: بر اين اساس رژيم صهيونيستي تنها براي شكاف و تفرقه در ميان صفوف اعراب تلاش نمي كند بلكه براي تجزيه و تقسيم كشور يكپارچه عراق توطئه چيني مي كند و دست داشتن انگشت هاي كثيف اسراييل و دستگاه جاسوسي موساد اين رژيم در حوادث خونين عراق بعيد نيست .

به گزارش مهر، البيان نوشت : آنچه براي رژيم صهيونيستي مهم است، اين است كه عراق نبايد از يك حكومت مستحكم و قدرتمند برخوردار شود بلكه بايد تكه تكه و تجزيه شود تا اين رژيم بتواند دست طمع به آن اندازد و به غارت منابع آن قادر باشد.

اين روزنامه تصريح كرد: قطعا گفته راشد الطحان سرحان رئيس هيات ملي عشائر عراق در مورد دست داشتن اسراييل در انفجارهاي سه شنبه عراق، مبالغه آميز نبوده است زيرا صهيونيست ها به خوبي مي دانند كه عراق از ثروت هاي غني نفتي و معدني و تمدن و فرهنگ برخوردار است و در صورت آزاد شدن از چنگ اشغالگران اين ثروت ها به ثمر خواهد نشست و قدرتي را تشكيل خواهد داد كه اسراييل خواهان آن نيست.

البيان در پايان تاكيد كرد: اوضاع كنوني درعراق به صهيونيست ها اجازه مي دهد تا به كارهاي بيهوده و نفوذ و رخنه در سرزمين رافدين براي اجراي توطئه هاي پست و كثيف خود اقدام كنند ، لذا ملت عراق بايد با بيداري و درك عمق خطر توطئه رژيم صهيونيستي بر ضد كشور زخم خورده شان، غم و محنت سه شنبه خونين را پشت سرگذاشته و با وحدت خود ضمن حفظ يكپارچگي كشورشان، توطئه صهيونيست ها و ديگر دشمنان خود را نقش بر آب كنند.