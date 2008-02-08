خبرگزاری مهر - گروه سیاسی : ترور بی نظیر بوتو سیاستمدار پاکستانی که سالها پس از تبعید وارد کشورش شد تا خود را به عنوان رهبر حزب مردم در معرض رای ملت قرار دهد و بار دیگر قدرت را تجربه کند دوباره نام او را بر سر زبانها انداخت.

بی نظیر بوتو نخستین فرزند ذوالفقار علی بوتو رئیس حزب خلق پاکستان و همسر ایرانی الاصل اوست و در سال 1953 میلادی در خانواده ای که همچون گاندی ها در هند از مشهورترین خاندان سیاسی جهان معاصر به شمار می روند دیده به جهان گشود و پس از پایان تحصیلات خود در دانشگاههای آکسفورد و هاروارد وارد عرصه سیاست و قدرت شد.

نخست وزیر و رهبر فقید حزب مردم پاکستان که گویی شیرینی افسانه خود را به خواب اجل چشیده بود در سالهای گذشته میلادی دست به قلم برد و پیش از بازگشت به وطن به ثبت خاطرات خود در لندن پرداخت و اکنون کتاب زندگینامه خودنوشت 575 صفحه ای او در شمارگان 3150 نسخه روانه بازار نشر شده است.

مترجم "بی نظیر بوتو؛ دختر شرق" در مقدمه این کتاب تاکید می کند این اثر قصد دارد ضمن ارائه و شرح مختصر وضعیت پاکستان و مروری بر اوضاع و احوال آن کشور، نگاهی نیز به شخصیت و افکار این بانوی مسلمان که به طور فجیع ترور شد داشته باشد.

علیرضا عیاری بر همین اساس در مقدمه خود بر کتاب بوتو، گذری بر موقعیت جغرافیایی و اجتماعی و سیاسی پاکستان می اندازد و پس از پردازش به معضلاتی چون پدیده تروریسم و قاچاق مواد مخدر و نفوذ پذیری مرزها و نا بسامانی و عقب ماندگی اقتصادی آن کشور، شرح حال نخست وزیر فقید پاکستان که پنجشنبه 6 دی ماه سال جاری در یک عملیات تروریستی انتحاری در راولپندی جان باخت را به رشته تحریر درآورد.

بی نظیر بوتو در کتاب دختر شرق پس از مقدمه ای کوتاه که آن را آوریل 2007 نوشته، زندگینامه خود را در برابر خوانندگان می گشاید و در بخشی از کتاب، تقاضای ملاقات بین ژنرال مشرف و خود در دوبی را فرصتی برای بازگشت به پاکستان دانست و تصمیم در این زمینه را "نقطه عطفی جهت رجعت از دیکتاتوری به دموکراسی و از خشونت به صلح" و موضوعی عنوان کرد که در حقیقت او و دوستداران دموکراسی و حقوق بشر منتظر آن هستند.

کتاب خاطرات نخست وزیر و رهبر حزب مردم پاکستان دارای 2 مقدمه مترجم و نویسنده و 17 فصل از زندگی بوتو با عناوینی چون ترور پدر، سالهای حبس و سالهای تبعید، مرگ برادر شاه نواز، بازگشت به لاهور، قتل عام آگوست 1986، ازدواج با آصف زرداری و امید تازه برای نیل به دموکراسی، سقوط هواپیمای ضیاء الحق و پیروزی مردم در انتخابات و بالاخره نخست وزیری و مسائل پیش روست.

در بخش پایانی کتاب نیز، آلبوم تصاویر خانوادگی و فعالیتهای سیاسی خاندان بوتو و تحولات پاکستان قرار دارد که شامل 33 تصویر است.

بی نظیر بوتو که اکنون جای خود در حزب مردم را به بیلاوآل فرزند 19 ساله خود داده، در مقدمه کتاب خود نوشته است : من این زندگی را انتخاب نکردم بلکه این زندگی است که مرا انتخاب کرده است. در کشور پاکستان به دنیا آمدم و زندگی ام در بر گیرنده حالات مختلفی از نا آرامیها و نا ملایمات و لحظات غم انگیز و در عین حال پیروزی و اوقات خوش است. "نگاهی به زندگی ام نشان می دهد این زندگی مملو از فرصتها و مسئولیتها و شرایطی برای ادای تکلیف بوده و قاطعانه می گویم و بر این احساس و باورم که باید در آینده شاهد مبارزات و تغییراتی در زندگی و کشورم باشم.



"بی نظیر بوتو؛ دختر شرق" که ابتدا به صورت پاورقی در روزنامه اطلاعات منتشر شده و انتشار آن ادامه دارد اکنون در قالب کتاب پیش روی علاقمندان به کتب سیاسی و تاریخی قرار دارد تا از زوایه دید بی نظیر بوتو که همواره در مسیر تحقق صلح و دموکراسی گام برداشت به دنیا و تحولات بنگرند.