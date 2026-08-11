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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۶

عزاداری کودکان و نوجوانان در حسینیه کودک حرم امام رضا(ع)

عزاداری کودکان و نوجوانان در حسینیه کودک حرم امام رضا(ع)

مشهد- در دهه پایانی ماه صفر ویژه برنامه های عزاداری کودکان و نوجوانان در حسینیه حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار می شود.

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کد مطلب 6914639

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