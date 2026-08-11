https://mehrnews.com/x3cMV6 ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۶ کد مطلب 6914639 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۶ عزاداری کودکان و نوجوانان در حسینیه کودک حرم امام رضا(ع) مشهد- در دهه پایانی ماه صفر ویژه برنامه های عزاداری کودکان و نوجوانان در حسینیه حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار می شود. دریافت 7 MB کد مطلب 6914639 کپی شد مطالب مرتبط طنین نوای ماتم در حرم مطهر امام رضا(ع) در شب رحلت پیامبر اکرم(ص) ترافیک در چند مسیر اصلی مشهد؛ رانندگان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند توزیع ۵۱۴ بسته معیشتی بین مددجویان کمیته امداد خراسان رضوی موکب های خدمت رسان شهرستان خواف به زائران رضوی در مشهد خدمترسانی رایگان ۱۵ دستگاه اتوبوس به زائران پیاده امام رضا(ع) خدمت رسانی موکب های چناران به زائران پیاده حرم امام رضا(ع) تجمعات شبانه مشهد در آستانه شهادت امام رضا(ع) آغاز ویژه برنامه مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم(ص) در حرم مطهر رضوی زائران پیاده حرم امام رضا (ع) برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد دهه پایانی ماه صفر
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