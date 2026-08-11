برخورد پراید و پژو در محور سروآباد ـ مریوان ۴ مصدوم برجا گذاشت

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر سه‌شنبه ۲۰ مردادماه، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی پراید ۱۳۱ و یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور سروآباد ـ مریوان دریافت شد.

پیام جلالی افزود: این حادثه در محدوده ۱۷ کیلومتری محور سروآباد ـ مریوان و در فاصله ۲۳ کیلومتری فرعی محور روستای درکی به وقوع پیوست و گزارش آن از طریق شماره ۱۱۲ مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات قلعه‌جی شهرستان سروآباد به محل حادثه اعزام شد تا اقدامات لازم برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان و مصدومان انجام شود.

جلالی با اشاره به حضور سریع نجاتگران هلال‌احمر در محل حادثه تصریح کرد: نیروهای امدادی پس از رسیدن به صحنه، ارزیابی اولیه حادثه را انجام داده و اقدامات امدادی و کمک‌های اولیه مورد نیاز را برای مصدومان و حادثه‌دیدگان انجام دادند.

وی بیان کرد: در این حادثه در مجموع چهار نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، یک نفر از مصدومان توسط نجاتگران جمعیت هلال‌احمر و سه مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان گفت: تیم امداد و نجات پس از انجام اقدامات لازم، رسیدگی به وضعیت مصدومان و تحویل آنان به عوامل مربوطه، مأموریت خود را در ساعت ۱۵ به پایان رساند و نجاتگران پس از اتمام عملیات به پایگاه خود بازگشتند.

جلالی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه جدی رانندگان به مقررات راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: رعایت قوانین و مقررات رانندگی، توجه به وضعیت و شرایط محورهای مواصلاتی، پرهیز از سرعت غیرمطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب از جمله مواردی است که می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث جاده‌ای داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تردد خودروها در محورهای مواصلاتی استان و شرایط متفاوت جاده‌ها، رانندگان باید ضمن رعایت سرعت مطمئنه، با دقت و احتیاط بیشتری رانندگی کرده و از رفتارهای پرخطر که می‌تواند جان خود و دیگر کاربران جاده را به خطر بیندازد، پرهیز کنند.