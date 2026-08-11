نظارت بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی در الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادی، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان، عصر سه شنبه به همراه هیئت همراه و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان الیگودرز، با حضور میدانی در سطح شهرستان، وضعیت عرضه و توزیع کالاهای اساسی و نحوه ارائه خدمات به شهروندان را مورد بررسی قرار دادند.
بررسی کیفیت نان و وضعیت عرضه کالاهای اساسی
این عملیات نظارتی با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان، کنترل فرآیند تأمین و توزیع و اطمینان از پایداری عرضه کالاهای مورد نیاز مردم انجام شد.
در جریان این بازدیدها، وضعیت بهداشتی نانواییها، کیفیت نان تولیدی، نحوه عرضه و موجودی آرد مورد بررسی قرار گرفت و بر رعایت الزامات بهداشتی و استانداردهای مربوط به تولید و عرضه نان تأکید شد.
همچنین تیم بازرسی با حضور در خواربارفروشیها و واحدهای عرضه محصولات استراتژیک، موجودی کالاهای اساسی، قیمتهای درجشده و نحوه عرضه اقلام مورد نیاز مردم را مورد ارزیابی قرار دادند.
تأکید بر رعایت قیمتهای مصوب و استانداردهای عرضه
در این بازدید، اسناد و مدارک مرتبط با تأمین و توزیع کالاها نیز بررسی شد و بازرسان بر ضرورت رعایت قیمتهای مصوب، ضوابط عرضه، استانداردهای کیفی و الزامات قانونی تأکید کردند.
این اقدامات در راستای تقویت نظارت بر زنجیره تأمین و جلوگیری از بروز اختلال در فرآیند عرضه کالاهای اساسی انجام میشود و استمرار بازرسیهای میدانی میتواند نقش مؤثری در حفظ تعادل بازار و دسترسی مناسب مردم به کالاهای مورد نیاز داشته باشد.
تأکید جهاد کشاورزی بر مسئولیت واحدهای عرضه
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان الیگودرز، در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت نظارت دقیق بر زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی اظهار کرد: تمامی واحدهای عرضه، از نانواییها گرفته تا فروشگاههای مواد غذایی، موظف هستند الزامات قانونی، بهداشتی و اجتماعی را بهصورت کامل رعایت کنند.
گودرزی افزود: نظارت بر بازار و نحوه عرضه کالاهای اساسی با هدف حمایت از مصرفکنندگان و حفظ آرامش بازار ادامه خواهد داشت و واحدهای عرضه باید نسبت به کیفیت خدمات، رعایت ضوابط و تأمین حقوق شهروندان مسئولیتپذیر باشند.
وی بیان کرد: تداوم این بازدیدهای میدانی، بخشی از برنامه نظارتی دستگاههای متولی برای پایش بازار، حمایت از مصرفکنندگان و اطمینان از استمرار عرضه کالاهای اساسی در شهرستان الیگودرز است.
نظر شما