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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۹

تماس تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق

تماس تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق

وزیر امور خارجه کشورمان و رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق در گفتگویی تلفنی بر هماهنگی امنیتی ایران و اقلیم کردستان عراق برای مقابله با تروریسم تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق در گفتگویی تلفنی، بر توسعه مراودات اقتصادی و تجاری، تقویت هماهنگی‌های امنیتی در مرزهای مشترک و مقابله با تروریسم تأکید کردند.

در این گفتگوی تلفنی، وزیر امور خارجه از پذیرایی و ارائه خدمات اتحادیه میهنی کردستان به زوار اربعین قدردانی و تشکر و تقویت مناسبات جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق به خصوص منطقه سلیمانیه، با تمرکز بر توسعه و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، مورد بررسی قرار گرفت.

طرفین همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی‌ها و همکاری‌های امنیتی با هدف حفظ امنیت مرزهای مشترک، تأمین ثبات در مناطق مرزی و مقابله مؤثر با تهدیدهای تروریستی بر اساس توافق امنیتی بین ایران و عراق تأکید کردند.

کد مطلب 6914642

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