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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۸

سری جدید برنامه "به سوی ظهور" پخش می‌شود

سری جدید برنامه "به سوی ظهور" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی رضا صبور از روز جمعه 19 بهمن از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه کاری از گروه فرهنگ و معارف شبکه دو سیماست که سری پنجم آن با محوریت امام زمان (عج) و طرح مباحثی چون موعودشناسی و مهدویت شیعی و اسلامی به تهیه‌کنندگی و کارگردانی رضا صبور تهیه شده است.

برنامه "به سوی ظهور" که سری نخست آن خردادماه سال 80 روی آنتن رفت در قالب مستند ترکیبی به صورت جنگ تلویزیونی تهیه و پخش شد. بعدها در راستای موفقیت و جذب مخاطب سری‌های بعدی آن نیز تولید شد. هر یک از برنامه‌های "به سوی ظهور" به بررسی موضوع خاص می‌پردازد.

آوای انتظار، ترنم دل و بوستان انتظار و معرفی سایت‌های مهدویت عناوین آیتم‌های این برنامه به کارشناسی علیرضا فتحی‌پور و اجرای سیدمحمدرضا طباطبایی است.

کد مطلب 634078

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