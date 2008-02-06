به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز 18 سیلوی گندم با مجموع ظرفیت 528 هزار تن در 5 استان کشور درمراسمی با حضور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد .

رئیس‌جمهور در پی افتتاح سیلوهای ذخیره‌سازی گندم در استان خراسان شمالی تأکید کرد: دهه فجر دهه افتخار و عزت ملت و حاکمیت اسلام در سرزمین ایران است.



دکتر محمود احمدی‌نژاد با قدردانی از همه کسانی که دلشان در عشق به خدمت و بالندگی ایران می‌تپد، گفت : امروز همه دست به دست هم داده‌ایم تا وجب به وجب ایران عزیز را بسازیم.



استاندار و نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی نیز در این مراسم با اشاره به عزت روز افزون ملت ایران در بخشهای اقتصادی، فرهنگی و عمرانی خاطر نشان کردند: خودکفایی در گندم از الطاف و عنایات الهی است.



براساس این گزارش، 3 سیلوی ذخیره‌سازی گندم به ظرفیت‌های 27 هزار ، 20 هزار و 10 هزار تن از طریق ویدئو کنفرانس در استان خراسان شمالی افتتاح شد.



دکتر احمدی نژاد همچنین پس از افتتاح سیلوی ذخیره‌سازی گندم در استان ایلام به ظرفیت 45 هزار تن از طریق ویدئو کنفرانس تصریح کرد : امیدوارم هر روز اخبار خدمت و پیشرفت از همه سرزمین مقدس ایران گوش‌های مردم را بنوازد.

دکتر محمود احمدی‌نژاد با تبریک ایام الله دهه فجر اظهار داشت : ملت ایران خاطره بزرگمردیهای زنان و مردان شجاع ایلام را فراموش نخواهند کرد.

رئیس‌جمهور همچنین از همه کسانی که شرایط مناسبی در بخش گندم کشور به ویژه در استان ایلام ایجاد کرده‌اند قدردانی کرد.



استاندار و نماینده ولی فقیه در استان ایلام ضمن بیان گزارشی از وضع استان از نگاه ویژه و تلاشهای دولت نهم در آبادانی استان شهیدپرور و عزیز ایلام تشکر کردند.

استان ایلام قبل از آغاز فعالیت دولت نهم فاقد سیلوی ذخیره‌سازی گندم بود.

همچنین استان ایلام امسال با 10 هزار تن صادرات گندم به عراق از پیشگامان صادرات این محصول است.

دکتر احمدی نژاد پس از افتتاح شش سیلوی ذخیره‌سازی گندم در استان زنجان با مجموع ظرفیت 111 هزار تن اظهار داشت: استان زنجان دارای استعدادهای فراوان در کشاورزی و صنعت است.



دکتر محمود احمدی‌نژاد همچنین با تبریک ایام الله دهه فجر از همه کسانی که همت کردند ذخیره‌سازی بهداشتی و اصولی گندم در استان زنجان چند برابر ظرفیت سابق شود، بطور ویژه قدردانی کرد.



ظرفیت ذخیره‌سازی گندم در استان زنجان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 8 هزار تن بوده که تا سال 84 ، حدود 20 هزار تن افزایش یافت، اما امروز با افتتاح 6 سیلوی جدید، ظرفیت ذخیره‌سازی گندم در این استان 111 هزار تن افزایش یافته است.



در این مراسم استاندار زنجان نیز گزارشی از وضع تولید و ذخیره‌سازی گندم در این استان بیان کرد.

رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح 9 سیلوی ذخیره‌سازی گندم در استان آذربایجان غربی با مجموع ظرفیت 200 هزار تن، از تلاش‌های مسؤولان استان در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.



دکتر محمود احمدی‌نژاد همچنین دهه مبارک فجر را به مردم عزیز مؤمن، شجاع و غیور آذربایجان غربی تبریک گفت.



استاندار آذربایجان غربی نیز در سخنانی گزارشی از وضع استان در زمینه تولید و ذخیره‌سازی گندم ارائه کرد.



دکتر احمدی نژاد همچنین در مراسم افتتاح سیلوی 70 هزار تنی ذخیره‌سازی گندم در استان همدان، اظهار داشت: مردم همدان دارای ویژگی‌های مثبت فراوان هستند.

وی دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی را به ملت ایران از جمله مردم استان همدان تبریک گفت.



نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز از تلاش‌های دولت نهم در راستای خدمت‌رسانی به مردم و پیشرفت کشور قدردانی کردند.



استاندار همدان نیز گزارشی از وضع استان در بخش تولید و ذخیره‌سازی گندم بیان و خاطر نشان کرد: هم‌اکنون 4 سیلو با ظرفیت 150 هزار تن و با استفاده از منابع زودبازده در حال احداث در استان همدان است.