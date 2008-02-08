عملیات اجرایی سه پروژه مصوب راهسازی سفر دولت در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و ترابری مازندران در حاشیه آغاز این پروژه ها اظهار داشت: این پروژه ها که مصوبات سفر دولت است شامل چهار خطه کردن محور نور - چمستان - آمل، آمل به بابل قدیم و قائمشهر به کیاکلا است.

عبدالحسین بیگدلی افزود: محور نور - چمستان - آمل به طول 5/42 کیلومتر با توجه به میزان ترافیک محور کناره جهت کاهش بار ترافیکی مسیر نور، محمود آباد و فریدونکنار احداث می شود و سبب هدایت ترافیک عبوری خارج از شهرهای فوق و کاهش زمان سفر و باعث انتقال کالا از محور هراز به غرب استان خواهد شد.

وی با اشاره به کم عرض بودن و تعدد روستاهای همجوار و وقوع تصادفات و حوادث ناگوار در محور یاد شده تصریح کرد: مطالعات چهار خطه کردن مسیر موجود از طریق مهندسین مشاور در حال انجام بوده که پس از اتمام بخشی از این مطالعات به جهت اعتبار ابلاغی در سال جاری به مبلغ دو هزار میلیون ریال تعریض شش کیلومتر از مسیر نور، چمستان و ساماندهی تقاطع آهی دشت آغاز شده است.

مدیرکل راه و ترابری مازندران در خصوص چهار خطه کردن محور آمل به بابل قدیم یادآور شد: این مسیر دارای 31 کیلومتر طول بوده که به رغم احداث مسیر چهار خطه آمل به بابل جدید، چهار خطه نمودن این مسیر با توجه به وجود مراکز دانشگاهی، پادگان و کارخانجات صنعتی و هدایت بخشی از ترافیک محور آمل - بابل جدید چهار خطه کردن این محور ضروری است.

وی افزود: این اداره کل با پیگیریهای مکرر نسبت به تامین اعتبار به میزان دو هزار میلیون ریال برای سال جاری و عملیات تعریض دو کیلومتر از این مسیر آغاز شده است.

بیگدلی با اشاره به چهار خطه کردن محور قائمشهر به کیاکلا تصریح کرد: این محور که 14 کیلومتر طول دارد به دلیل وجود مراکز دانشگاهی و آموزشی، کارخانجات و مراکز صنعتی و تسهیل در تردد و حمل کالاهای تولیدی چهار خطه کردن این محور نیز در دستور کار است.

مدیرکل راه و ترابری مازندران یادآور شد: برای آغاز عملیات اجرایی این محور در سال جاری مبلغ دو هزار میلیون ریال در نظر گرفته شده که کار تعریض دو کیلومتر از این مسیر با انتخاب پیمانکار شروع شده است.