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۲۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۵۱

حضور چهره های شاخص باعث پرشور شدن انتخابات می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر رایحه خوش خدمت خراسان رضوی گفت: حضور چهره های ملی در انتخابات باعث پررنگ تر شدن حضور مردم و رونق گرفتن هرچه بیشتر رقابتها می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی ناصحی در گفتگو با خبرنگاران عصر امروز افزود: حضور چهره های شاخص ملی در مشهد با توجه به نیاز این شهر به اداره شدن به صورت ملی و لزوم توجه ملی به آن می تواند کمک شایان توجهی به حل مسائل این شهر داشته باشد.

ناصحی با بیان اینکه مشهد به عنوان یکی از زائر پذیرترین شهرهای دنیا نیازمند توجه بیشتر و اداره کشوری است.

وی عنوان کرد: باید در کنار افراد بومی که مسلط بر مشکلات و مسائل ریز شهر هستند افراد شاخص و چهره های ملی را به مجلس بفرستیم. 

دبیر رایحه خوش خدمت خراسان رضوی فعالیتهای رایحه خوش خدمت را هماهنگ با جبهه متحد اصولگرایان خواند.

وی افزود: امیدواریم انتخابات آتی انتخاباتی پرشور و در خور شأن ملت قهرمان ایران باشد.

کد مطلب 635294

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