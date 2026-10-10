تقابل فرمانداری و شورای شهر بر سر تغییر نام خیابان دانشگاه مشهد

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: تغییر نام خیابان‌های مشهد که از آن به عنوان تغییر نام معابر دارای هویت تاریخی یاد می‌شود، این روزها به موضوعی چالش‌برانگیز در فضای مدیریت شهری تبدیل شده است. این مناقشه که در پی تلاش برای نام‌گذاری معبری به نام «رهبر شهید انقلاب» شکل گرفته، دیدگاه‌های متفاوتی را میان فرمانداری و شورای اسلامی شهر مشهد ایجاد کرده است؛ به طوری که هر یک از طرفین با استناد به استدلال‌های قانونی و فرهنگی، بر مواضع خود پافشاری می‌کنند.

اختلاف‌نظر حقوقی میان نهادها نیز در این میان مشهود است؛ فرماندار مشهد معتقد است با وجود ادعاهای شورا، تمامی مصوبات قابل پیگیری و نقض در دیوان عدالت اداری هستند و باید نظر دفتر حفظ و نشر آثار رهبری اخذ شود. از سوی دیگر، رئیس شورای شهر اظهار کرد: اختیار هیئت تطبیق صرفاً تطبیق مصوبات با قانون است و ورود به محتوای تصمیمات در صلاحیت فرماندار نیست و هیچ نهادی نمی‌تواند نظر خود را به شورا تحمیل کند.

مخالفت فرمانداری با تغییر نام خیابان‌های دارای هویت تاریخی مشهد

سید حسن حسینی، فرماندار مشهد با تأکید بر اینکه فرمانداری مشهد مخالف تغییر نام معابر دارای هویت تاریخی و اصیل این شهر است، از استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از اقداماتی که موجب واگرایی اجتماعی و وهن جایگاه شخصیت‌ها شود، خبر داد و ضمن تشریح فرآیند قانونی بررسی این مصوبات در هیئت تطبیق و شورای حل اختلاف، اظهار کرد: فرمانداری، استانداری و هیئت تطبیق که متشکل از نمایندگان قضایی، نمایندگان مجلس است، با بررسی این مصوبه، آن را رد کردند؛ این مصوبه در شورای حل اختلاف نیز رد شد.

فرماندار مشهد با اشاره به برخی ادعاهای مطرح شده مبنی بر قانونی بودن این تغییرات به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای حل اختلاف در موعد مقرر به دلیل شرایط خاص (درگیری مدیران در پی تشییع رهبر شهید)، افزود: شورای شهر ادعا می‌کند چون در تاریخ مقرر، رد مصوبه ابلاغ نشده، پس اعتراض قانونی نیست. با این حال، تمامی مصوبات شورای شهر قابل پیگیری و نقض در دیوان عدالت اداری است.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ هویت شهری و خاطرات جمعی مردم، تصریح کرد: ما معتقدیم این خیابان‌ها بخشی از هویت اصیل مشهد مقدس هستند. مردم، فارغ از نام‌گذاری‌های جدید، همچنان از اسامی اصیل و قدیمی استفاده خواهند کرد و اصرار بر نام‌گذاری‌هایی که در ذهن مردم جای نمی‌گیرد، نه‌تنها کمکی به حفظ شأن شخصیت‌ها نمی‌کند، بلکه به نوعی وهن جایگاه آنان نیز محسوب می‌شود.

حسینی خاطرنشان کرد: این تغییرات می‌تواند منجر به واگرایی اجتماعی شود. ما بر اساس منطق و بازخوردهای جامعه مخالفت کرده‌ایم، نه سلیقه شخصی؛ چرا که همه ما مدیون رهبر شهید هستیم و وظیفه داریم یاد و نام ایشان را به شکل مناسبی گرامی بداریم، اما معتقدیم مسیر فعلی، راه درستی نیست.

فرماندار مشهد همچنین با استقبال از ورود رسانه‌ها برای شفاف‌سازی افکار عمومی، پیشنهاد کرد: می‌شود با انجام یک نظرسنجی الکترونیکی دقیق، میزان موافقت و مخالفت مردم را بسنجد. اگر اکثریت مردم موافق باشند، ما تمکین می‌کنیم، اما اگر نتیجه، تأییدکننده دغدغه ما باشد، قطعاً از ظرفیت‌های قانونی برای حفظ هویت شهر استفاده خواهیم کرد.

وی بیان کرد: ما تأکید داریم که برای نام‌گذاری‌ خیابانی به نام رهبر شهید انقلاب، حتماً باید نظر دفتر حفظ و نشر آثار رهبر اخذ شود و جایگاهی انتخاب شود که کمترین ضریب خطا را داشته باشد تا هم نام ایشان به نیکی بماند و هم آسیبی به اصالت و پیشینه مشهد مقدس وارد نشود. و ما تابع نظر دفتر حفظ و نشر آثار رهبری هستیم.

فرمانداری حق دخالت در محتوای نام‌گذاری خیابان‌ها را ندارد

مهدی ناصحی، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص مباحث پیرامون تغییر نام خیابان‌های شهر مشهد اظهار کرد: اصولاً تغییر نام خیابان‌ها به دلیل عدم برخورداری از اصالت ذاتی، مطلوب نیست و ذاتاً مناسب نیست که هیچ خیابانی تغییر نام پیدا کند؛ اما شورا بنا به ضرورت، متکفل نام‌گذاری متناسب با شرایط می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد افزود: پس از شهادت رهبر شهید، گزینه‌های مختلفی برای نام‌گذاری بررسی شد و با مشورت نخبگان فرهنگی، اعضای ادوار شورا و متخصصان امر، فرآیند تصمیم‌گیری طی شد. گزینه‌هایی همچون بلوار وکیل‌آباد، پیروزی، احمدآباد، ملک‌آباد و آزادی مطرح بودند که به دلیل تبعات بالای نام‌گذاری، از دستور کار خارج شدند.

وی در خصوص انتخاب خیابان دانشگاه برای نام‌گذاری به نام رهبر شهید تصریح کرد: میدان شهدا به عنوان میدان محوری شهر است و ورودی‌های آن با نام علما و مفاخر نام‌گذاری شده است. با تغییر نام خیابان دانشگاه، حلقه اصلی علما و مفاخر در میدان شهدا تکمیل شد.

ناصحی خاطرنشان کرد: با بررسی‌های تطبیقی و مقایسه‌ای، خیابان دانشگاه بیشترین امتیاز را داشت. همچنین با توجه به اینکه بیش از ۹۸ درصد زائران برای تفریح به کوهسنگی مراجعه می‌کنند، این مسیر از نظر آدرس‌دهی نیز قابلیت بالایی داشت؛ چرا که هدف ما این بود که نام‌گذاری به گونه‌ای باشد که در آدرس‌دهی مردم مورد استفاده قرار گیرد، اتفاقی که پیش‌تر برای نام‌گذاری شهید سلیمانی در شورای پنجم به دلیل عدم آدرس‌دهی مناسب، محقق نشد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد درباره ورود فرمانداری به این موضوع گفت: اختیار هیئت تطبیق فرمانداری، صرفاً تطبیق مصوبات با قانون است و به هیچ عنوان نمی‌تواند به محتوای تصمیمات ورود کند. کسی نمی‌تواند با استفاده از ابزارهای در اختیار، نظر خود را به شورا تحمیل کند؛ اینکه هر کسی بخواهد به صورت فراقانونی در محتوای موضوعات وارد شود، در صلاحیت فرماندار نیست.

وی افزود: دوستان در فرمانداری گاهی توصیه‌هایی به شورا می‌کنند که ما به عنوان مسئول می‌شنویم، اما تصمیم نهایی در صلاحیت شورای شهر است. قانون مسیر خود را طی کرده و اگر مصوبه‌ای با قانونی در تضاد باشد، باید اعلام شود؛ در حالی که در این مورد، تصمیمی در زمان خود گرفته شده و طی مراحل قانونی کرده است.

ناصحی تأکید کرد: در مورد استعلام از دفتر رهبری نیز، هیچ مخالفتی اعلام نشده بود و این مراحل در حال طی شدن است؛ ضمن اینکه مصوبه ما پیش از اعلام بیانیه دفتر بوده است و در مجموع، این تصمیم نهایی و قانونی است.

مصوبه نامگذاری معابر به نام «امام شهید» قانونی و لازم‌الاجراست

حسن منصوریان، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در ادامه اظهار کرد: فرآیند تصویب و اجرای نامگذاری خیابان‌های دانشگاه و کوهسنگی به نام امام شهید انقلاب کاملاً در چارچوب قانون انجام شده و پس از طی فرآیندهای قانونی و سپری شدن مهلت بررسی، این مصوبه لازم‌الاجرا شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بیان کرد: این انتخاب با رعایت کمترین آسیب صورت گرفته است. نام «دانشگاه» نه یک نام اصیل و قدیمی، بلکه عنوانی است که به مرور زمان و به دلیل استقرار یکی از دانشکده‌ها در این خیابان بر سر زبان‌ها افتاده است.

وی افزود: بنا شد خیابان شهید باهنر در مجاورت دانشگاه فردوسی مشهد به «دانشگاه» تغییر کند؛ چراکه در نقطه‌ای دیگر از مشهد شهرکی به نام شهید باهنر وجود دارد.

منصوریان گفت: ما به جای حذف هویت دیرینه، در حال احیای روایتی هستیم که با پهنه‌های انقلابی شهر گره خورده است. ما از همه افرادی که در این موضوع مخالفت داشتند هم خواستیم پیشنهادی مطرح کنند اما نداشتند یا مناسب نبود.

نامگذاری اماکن و معابر به نام رهبر شهید مستلزم هماهنگی است

این در حالی است که در این رابطه در تاریخ ۱۴۰۵/۱/۳۱ دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب در اطلاعیه ای نام‌گذاری اماکن، معابر و... به نام ایشان و سایر شهدای خانواده‌ آن امام شهید را مستلزم هماهنگی با این دفتر دانست.

در اطلاعیه‌ دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای آمده است: با عروج ملکوتی قائد شهید امّت و پیشوا و مراد ملّت ایران، امواج بی‌شمار و فزاینده‌ای از ابراز محبّت و مودّت مردم مجاهد ایران و دیگر پیروان و دلباختگان این رهبر بزرگ در اقصی نقاط جهان شکل گرفته است و افراد و جمعیت‌های مختلف هر کدام به شیوه‌ای این علاقه و محبت را ابراز می‌کنند. ️

در این ایّام که شاهد بعثت مردم و انواع ابراز محبت به رهبر عظیم‌القدر و شهید انقلاب هستیم، ضمن احترام، تحسین و غبطه به این ابراز ارادت‌ها و ارج نهادن به دغدغه‌های ارزشمند اقشار مختلف مردم و مسئولان در زنده نگه‌داشتن نام و یاد حضرت‌ آیت‌الله‌العظمی‌ شهید سیّدعلی خامنه‌ای‌ (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه)، به استحضار مسئولان و مردم شریف و علاقه‌مندان به رهبر شهید می‌رساند:

۱) در زمینه‌ زنده نگه‌داشتن نام و یاد حضرت‌ آیت‌الله‌العظمی‌ شهید سیّدعلی خامنه‌ای‌ (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) خصوصاً نام‌گذاری اماکن، معابر و... لازم است قبل از هرگونه نام‌گذاری به نام ایشان و سایر شهدای خانواده‌ی آن امام شهید از سوی مراکز یا نهادها با این دفتر هماهنگی صورت پذیرد و از اقدامات شتابزده خودداری شود.

۲) این دفتر در راستای رسالت خود در زمینه‌ی فعالیت‌های پژوهشی، تبلیغی و ترویجی مرتبط با ایشان همچون گذشته کمک‌های فرهنگی و فکری خود را در اختیار فعالان و دغدغه‌مندان این عرصه خواهد گذاشت.

همچنین نظر به اهمیت اتقان مطالب مرتبط و نیز برای حفظ و صیانت از شأن و شخصیت ایشان، محصولات مختلف فرهنگی، هنری در این دفتر بررسی و با پدیدآورندگان آثار همکاری خواهد شد.