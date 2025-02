به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «تلویزیون بریکس»، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نشست آتی وزرای خارجه گروه- ۲۰ در آفریقای جنوبی را رویدادی مهم توصیف کرد.

براساس اعلام این رسانه، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ریاست هیئت روسی را در نشست مذکور برعهده خواهد داشت.

وزرای خارجه گروه- ۲۰ در ژوهانسبورگ واقع در آفریقای جنوبی، ۲۰ و ۲۱ فوریه دیدار خواهند کرد.

در ارتباط با ایران نیز رسانه مذکور گزارش داد: بر اساس اعلام یک موسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایران قرار است در تابستان ۲۰۲۵ واکسن ضدسرطان خود را معرفی کند.

خبر دیگر از این رسانه اینکه گردشگری متقابل میان بلاروس و روسیه به سطح رکورد خواهد رسید. بیش از ۸۰ درصد از مهمانان هتلی در بلاروس شهروندان روسیه هستند.

در خبری دیگر، «تلویزیون بریکس» اعلام کرد که «نارندرا مودی» نخست وزیر هند هدف کشورش را تولید سالانه ۵ میلیون تن هیدروژن سبز تا سال ۲۰۳۰ اعلام کرد. نخست وزیر هند همچنین گفت که کشورش قصد دارد ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر را تا ۵۰۰ گیگاوات افزایش دهد.

دیگر خبر این حوزه به موضوع بهداشت و درمان در روسیه دلالت دارد. وزارت بهداشت روسیه اعلام کرد که آماده حمایت از آموزش پزشکان اتیوپیایی است. حدود ۹۰ متخصص از اتیوپی قبلاً در روسیه در زمینه مراقبت‌های بهداشتی مادر و کودک آموزش دیده‌اند.

در ارتباط با پکن، این رسانه گزارش داد: محققان دانشگاه علم و صنعت چین (USTC) یک پروتز متحرک دست را ارائه کرده‌اند که قادر به اجرای حرکات پیچیده از جمله زبان اشاره، دست زدن به قیچی، استفاده از گوشی هوشمند و شانه کردن مو است.

