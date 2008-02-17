مسافربرهای شخصی در خراسان شمالی ساماندهی می شوند

احمد سفیدگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح از پارسال با همکاری شوراهای روستاها تا زیر شعاع 20 کیلومتر اجرا شده و تاکنون ادامه دارد.

سفید گر تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی این اتحادیه تا پایان سال، 60 دستگاه مسافربر شخصی تبدیل به تاکسی های زرد عمومی بین شهری و روستایی خواهد شد.

وی بیان داشت: تعداد 125 دستگاه مسافربر تاکنون در شهرستان بجنورد ساماندهی شده اند و شهروندان می توانند در بسیاری از روستاهای زیر شعاع 20 کیلومتر از مسافربرهای شخصی استفاده کنند.

هم اکنون 575 دستگاه تاکسی زرد و هزار و 331 تاکسی آژانس در شهرستان بجنورد فعالیت می کنند.