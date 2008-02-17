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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۱۶

هفت اثر تاریخی در مازندران در لیست آثار ملی ثبت شد

هفت اثر تاریخی در مازندران در لیست آثار ملی ثبت شد

ساری - خبرگزاری مهر: هفت اثر تاریخی در مازندران شامل تپه، حمام، حسینیه و قلعه در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون حفظ و احیاء سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران عصر یکشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در ساری اظهار داشت: پنج اثر از آثار فوق شامل تپه عابدین کوه، حمام همجان و رمدان قلعه پایان، جر کلباد در شهرستان گلوگاه و حسینیه عباس خانی در شهرستان ساری و حمام سوته در بابلسر واقع شده است.

مهدی ایزدی خاطر نشان کرد: در بین آثار یاد شده حمام های سوته، همجان و رمدان و حسینیه عباس‌خانی به ترتیب به شماره ثبت ‪ ۲۰۲۷۸ ،۲۰۲۷۷ ،۲۰۲۸۳‬و‪ ۲۰۲۸۰‬متعلق به عصر قاجار است.

به گفته وی، قلعه پایان در اواخر دوره ساسانی و قرون اولیه اسلامی به شماره ‪،۲۰۲۸۱‬ تپه عابدین کوه به شماره ‪ ۲۰۲۷۹‬در اواخر اشکانی و اوایل ساسانی، جرکلباد در مرز مازندران و گلستان به شماره ثبت ‪ ۲۰۲۸۲‬متعلق به دوران صفویه است.

ایزدی یادآور شد: این آثار تحت حفاظت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران قرار گرفته و هر گونه تخریب و دخل و تصرفی در آثار مذکور برابر با مواد ‪ ۵۵۸‬لغایت ‪ ۵۶۹‬قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده و مشمول مجازات‌های قانونی خواهد بود.‬

کد مطلب 640490

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