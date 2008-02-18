خبرنگاران پیگیر محقق شدن وعده های انتخاباتی نمایندگان باشند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ محمد شیردل، صبح امروز در همایش سومین دوره آموزشی خبرنگاران بسیجی استان خراسان رضوی افزود: خبرنگاران نمایندگان ملت هستند و در تمام زمینه ها باید چشم بینا و گوش شنوای این ملت باشند.

معاون هماهنگی منطقه مقاومت بسیج سپاه استان خراسان رضوی بیان داشت: امروز دستهای بیگانه خبرگزاریهای خارجی سعی دارند با استفاده از ترفندهای عملیات روانی بر روی ذهن و فکر مردم به خصوص جوانان تاثیر منفی گذارده و به اهداف و مقاصد خود از این طریق دست یابند.

شیردل تصریح کرد: رسالت خبرنگاران و اصحاب رسانه و خبر در چنین شرایطی بسیار خطیر بوده و باید در مقابل تهدیدات رسانه های خارجی از ارزشهای دینی و انقلابی کشور دفاع کنند.

در ادامه همایش، سرهنگ پاسدار محمود بها الدینی، جانشین روابط عمومی بسیج منطقه خراسان رضوی افزود: این دوره سومین دوره آموزشی خبرنگاری تخصصی است که در سطح استان خراسان رضوی برگزار شده است و 45 نفر در این دوره های آموزشی شرکت کرده اند.