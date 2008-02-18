نمایشگاه جلوه های احساس در اردبیل بر پا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سومین دوره نمایشگاه جلوه های احساس، آثار نقاشی ودود موذن زاده از هنرمندان رئالیست اردبیل را در معرض دید عموم قرار خواهد داد.

نمایشگاه جلوه های احساس همه ساله با هدف معرفی و نمایش آثار هنرمندان برتر استان برپا می شود.

در این نمایشگاه تخصصی آثار این هنرمند نام آشنای کشور در موضوعات طبیعت، زندگی عشایر و زیبایی های آذربایجان و.... در معرض دید علاقمندان به هنرهای تجسمی به ویژه هنر دوستان اردبیلی قرار می گیرد.

ودود موذن زاده ضمن ارائه آثار و تابلوهای نفیس و ارزشمند نقاشی در رشته موسیقی نیز با انتشار آلبومهای صوتی و تصویری و اجرای کنسرتهای موسیقی در داخل و خارج کشور از هنرمندان فعال موسیقی مقامی و محلی محسوب می شود.

از این هنرمند برتر کشوری در سالهای 83 و 84 دو نمایشگاه نقاشی نیز بر پا شده بود که استقبال شایانی از آثار این هنرمند اردبیلی به عمل آمده است.

این نمایشگاه که با تجلیل از سه هنرمند معاصر اردبیلی در رشته نقاشی همراه خواهد بود از چهاردهم تا بیستم اسفند ماه در نگارخانه میر قوام الدین اردبیلی واقع در مجتمع فرهنگی و هنری فدک برگزار خواهد شد.

