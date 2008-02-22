قضاوتم بر جریان بازی تاثیرگذار نبود / 7 دقیقه وقت تلف شده کافی بود

خداداد افشاریان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمانی که تیم های مطرح و پرتماشاگر در خانه خود از تیمی عقب می افتد، قضاوت بازی آنها بسیار دشوار می شود. در این شرایط داور بدون توجه به آنچه که پیرامون بازی رخ می دهد باید تمرکز خود را بیشتر می کند و با حضور به موقع در صحنه ها قضاوتی درست داشته باشد.

وی با ابراز رضایت از عملکرد تیم داوری بازی پرسپولیس - راه آهن گفت: در این سعی کردم قضاوتی کم اشتباه داشته باشم و اگر هم اشتباهی از من سرزد در جریان بازی تاثیرگذار نباشد.

داور بازی پرسپولیس - راه آهن در خصوص اینکه چرا دروازه بان تیم فوتبال راه آهن در جریان برخورد با فراز فاطمی در دقایق میانی بازی از زمین اخراج نشد، گفت: در زمان نزدیک شدن یک مهاجم به سمت دروازه اگر با خطای مدافع و دروازه بان تیم مقابل متوقف شود برای اخراج بازیکن مدافع باید مواردی را در نظر گرفت که از آن جمله می توان به حرکت او به سمت دروازه، نزدیک بودن مدافعان به بازیکن مهاجم و کنترلش روی توپ توجه داشت.

وی خاطر نشان کرد: در زمان برخورد دروازه بان راه آهن با مهاجم پرسپولیس، مدافعان تیم راه آهن به صحنه نزدیک بودند و می توانستند به وی نزدیک شوند. به همین خاطر از اخراج دروازه بان راه آهن خودداری کرده و تنها به نشان یک کارت زرد به او اکتفا کردم.

افشاریان در خصوص اخراج گئورگ کاسپاروف نیز گفت: او وقت را تلف می کرد و به جای ضربه زدن به توپ، سعی داشت در جهت اتلاف وقت از سمت دیگر به توپ ضربه بزند. با این شرایط کارت زرد دوم را گرفت و از زمین اخراج شد.

اتلاف وقت تیم فوتبال راه آهن در زمان اخراج گئورگ کاسپاروف یکی از نکات جالب توجه بازی این تیم مقابل پرسپولیس بود، افشاریان با اشاره به قوانین داوری در خصوص حرکت مربیان راه آهن در این مورد گفت: قانون در این باره تاکیدی ندارد. دروازه بان تیم راه آهن از زمین اخراج شده بود و می بایست هرچه سریعتر به جای او یک بازیکن وارد زمین می شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مربیان تیم راه آهن آمادگی جابجای یک بازیکن با دروازه بان ذخیره خود را نداشت باید این اجازه را به آنها می دادم تا دروازه بان ذخیره خود را مهیای ورود به زمین کنند. با توجه به شرایط بازی این حرکات تیم راه آهن به چشم آمد و این شائبه به وجود آمد که مربیان این تیم قصد اتلاف وقت داشتند.

افشاریان در خصوص اعلام 7 دقیقه وقت تلف شده برای بازی گفت: زمان بازی را در مواقع تعویض، مصدومیت بازیکنان و خروج دروازه بان راه آهن از زمین مسابقه متوقف می کردم. با این شرایط از کمکهایم نظر خواستم و در نهایت تصمیم گرفتم که 7 دقیقه وقت تلف شده اعلام کنم، البته این بازی می توانست هشت دقیقه هم وقت تلف شده داشته باشد.