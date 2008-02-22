حضور ذوالفقار نسب در تیم ملی باعث افتخار است / درخواست رسمی برسد تصمیم گیری می کنیم

سعید آذری در گفتگو با خبرنگارمهر، در خصوص قرار گرفتن نام ذوالفقارنسب در بین کاندیداهای هدایت تیم ملی افزود: اهمیت پیراهن تیم ملی کشورمان برای من و همه کسانی که در رشته های مختلف آن را برتن کرده اند، کاملا مشخص است و متوجه شرایط تیم ملی هستیم و اگر درخواست رسمی از سوی مسئولان فدراسیون دریافت کنیم، به دلیل کلان بودن موضوع، در هئیت مدیره باشگاه در مورد آن تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی درمورد وضعیت تیم فوتبال ذوب آهن اضافه کرد: شرایط تیم بسیار خوب است و می توانستیم با نتیجه 4 بر یک ملوان را شکست دهیم ولی موقعیت هایمان به راحتی از دست رفت.

آذری با تشکر از مسئولان ملوان و تربیت بدنی انزلی که برای آماده سازی زمین ورزشگاه تختی تلاش کردند، در مورد آینده این تیم تصریح کرد: کم کم به آنچه مدنظر کادرفنی است نزدیک می شود و مطمئنا می توانیم در بازی های آینده به نتایج دلخواه دست یابیم.

وی در مورد وضعیت تیم بسکتبال ذوب آهن هم خاطرنشان کرد: باید از تلاش بازیکنان که در بازی نخست توانستند با ارائه بازی زیبا و برتر مقابل صباباتری پیروز شوند تشکر کرد. همچنین باید گفت که با توجه به شرایط موجود و بودجه ای که بسیاری از تیم ها صرف کرده اند، حضور ذوب آهن به عنوان قدیمی ترین تیم بسکتبال لیگ، در جمع 4 تیم پایانی قابل تقدیر است.

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در پایان گفت: با توجه به بودجه ای که داشتیم تیم بسکتبال را برای قهرمانی در لیگ نبسته بودیم و نمی توانیم خود را فریب دهیم اما با حمایت مسئولان کارخانه ذوب آهن، اعضای هئیت مدیره، عملکرد قابل قبول و شایسته کادر فنی و بازیکنان تیم و همچنین حمایت بی نظیر تماشاگران به این جایگاه رسیده ایم و در تلاش هستیم بتوانیم با شکست صباباتری دست به کار بزرگی زده و به دیدار فینال این جام راه یابیم.