نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه فردا به بهره برداری می رسد

حبیب حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عملیات اجرایی بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه از اردیبهشت 84 شروع شده و فاز اول آن شامل 4 واحد گازی به ظرفیت 630 مگاوات فردا طی یک مراسم رسمی افتتاح خواهد شد.

مدیر نیروگاه ارومیه افزود: واحد اول این نیروگاه 28 بهمن 85 و واحد آخر آن 28 مرداد 86 سنکرون شده و بهره برداری رسمی از آن فردا صورت خواهد گرفت.

به گفته حاجی زاده، نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه در دو فاز توسعه خواهد داشت که یک فاز توسعه به صورت گازی بوده و از چهار واحد به 6 واحد افزایش می یابد به نحوی که با احداث دو واحد گازی دیگر، 315 مگاوات به ظرفیت این نیروگاه اضافه خواهد شد.

این مقام مسئول در نیروگاه ارومیه اظهار داشت: توسعه بعدی شامل احداث سه واحد بخار به ظرفیت 470 مگاوات خواهد بود. حاجی زاده تصریح کرد: با احداث سه واحد نیروگاه ، ظرفیت آن به 1400 مگاوات خواهد رسید.

وی خاطر نشان کرد: نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه هم اکنون با گازوئیل مشغول به کار است و واحد گاز آن سال آتی به بهره برداری می رسد.

حاجی زاده تصریح کرد: در کل همه نیروگاه ها در زمستان از سوخت مایع بهره می گیرند چرا که وزارت نفت تنها تعهد ارائه گاز در 8 ماه از سال به غیر از فصل سرما را دارد.

به گزارش مهر، سرمایه گذاری فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه با 4 واحد گازی، 2300 میلیارد ریال به صورت ارزی و ریالی بوده است.