ارائه مدل جدیدی از دانشگاه های نوآور و کارآفرین نسل آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر مهدی مجیدپور، سرپرست تیم تحقیقاتی، گفت: دانشگاه های نسل آینده موظف به انجام ماموریت های چند بعدی و حتی متضاد هستند و باید مهارت‌های مؤثری برای تعامل سازنده با مخاطبان مختلف از جمله شرکت‌های دولتی و خصوصی، دولت‌ها و همچنین دانشجویان داشته باشند تا بتوانند بیشترین بهره وری را در عملکرد خود نشان دهند.

وی افزود: که امروزه مدل های قدیمی مانند مارپیچ سه گانه (Triple-Helix) اثربخشی لازم را در فضای حکمرانی نداشته و در این تحقیق مدل جدیدی برای مدیریت دانشگاه‌های نسل آینده پیشنهاد شده است. این تحقیق مبتنی بر گردآوری داده‌های میدانی از بیش از ۲۰ صنعت مختلف شامل، صنایع انرژی-محور، صنایع معدنی، هوافضا، مخابرات، صنایع غذایی، دفاعی، بانکداری و غیره انجام شده است که در نوع خود- از لحاظ جامعیت داده‌ها – کم‌ نظیر است.

دکتر مجیدپور اضافه کرد: در این تحقیق همچنین مطالعه تطبیقی از ۵۵ دانشگاه دنیا (از رتبه ۱ تا هزار با تنوع جغرافیایی) انجام گرفته و تحلیلی از سیاست‌های آنها ارائه شده است.

رئیس دانشکده مدیریت،علم و فناوری خاطر نشان کرد: این تحقیق علاوه بر بررسی نقش نهادهای تامین مالی (مانند صندوق‌ها و بانک‌ها) نشان داده است که سندیکاها، تشکل‌ها و سازمان‌های واسط به طور قابل‌توجهی اثربخشی بازیگران نظام علم و فناوری و به ویژه دانشگاه‌ها را افزایش می‌دهند. زیرا این مؤسسات می‌توانند نقش شبکه‌سازی و ارتباط بین دانشگاه‌ها و ارکان متنوع جامعه را در اقتصاد دانش‌بنیان تا حد زیادی ارتقاء دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیان داشت: این تحقیق، راهبردها و بینش‌های ارزشمندی را برای دانشگاه‌ها از منظر تنظیم راهبرد و سازمان‌دهی بازاریابی توانمندی‌های علمی-فناوری دانشگاهی، به‌ویژه برای دانشگاه‌هایی که در حال تبدیل شدن به دانشگاهی نوآور و کارآفرین در آینده هستند، ارائه می‌دهد. در این تحقیق علاوه بر ارائه بنیان‌های نظری، راهکارهای عملیاتی مانند چگونگی تقویت سکوهای اجتماعی در بستر دیجیتال برای ارتباط موثر دانشگاه‌ها با صنعت، سازوکارهای بازاریابی توانمندی‌های دانشگاه‌ها و دیجیتال مارکتینگ، تاسیس شرکت‌های فناورانه و پژوهشگاه‌های مشترک نیز ارائه شده است.

وی گفت: این تحقیق با حمایت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در طی سال‌های گذشته انجام گرفته است.

وی تاکید کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به عنوان مادر دانشگاه‌های صنعتی کشور، دسترسی به این حجم و تنوع از داده‌های صنایع را در این پژوهش امکان‌پذیر کرده است.

این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان گفت: نتایج این تحقیق اخیرا در مجله Journal of the Knowledge Economy با عنوان Next Generation Universities in the Context of the Knowledge Economy: Conceptual and Practical Implications به چاپ رسیده است.