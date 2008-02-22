وزیر اسبق انرژی اتمی روسیه به زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یونایتدپرس با اعلام این خبر گزارش داد که دادستانان در پی آن بودند تا آدامف را به 9 سال زندان محکوم کنند.آدامف گفته است در صدد استیناف است.

دادستانان روسی اعلام کردند: این مقام پیشین روسیه به همراه دو نفر از همدستانش به دزدی 62 درصد از اموال مشترک آمریکا و روسیه یعنی 30 میلیون متهم کرد.



"یوگنی آدامف" در سال های 1998-2001 وزیر انرژی اتمی روسیه بود؛ وی در سال 2005 به درخواست آمریکا در سوئیس دستگیر شد. آمریکا، وی را به اختلاس 9 میلیارد دلار بودجه ای که برای ارتقای سطح ایمنی تاسیسات هسته ای روسیه اختصاص داده بود، متهم کرد، اما سوئیس، آدامف را به روسیه تحویل داد که در مسکو پرونده ای جزایی بر اساس بندهای "باج گیری در ارقام بالا" و "سوء استفاده از اختیارات دولتی" به جریان افتاد.

طرف آمریکایی، آدامف و"مارک کاوشانسکی" تبعه آمریکا را به توطئه با هدف اختلاس موجودی صندوق امنیت هسته ای متهم می کند که این موجودی ویژه انستیتو علمی- تحقیقاتی و طراحی تجهیزات انرژی تحت مدیریت آدامف بود.

متهمان تایید می کنند که موجودی به دستور آدامف به حسابهایی در بانکهای آمریکا منتقل شد که تحت کنترل بودند.

در ماه ژوئن 2007 دادگاه آمریکایی،تمام اتهامات از کاوشانسکی را به جز اتهام عدم اعلام حدود 63 هزار دلار مالیات که خود وی به آن اقرار نمود، رفع کرد. وی به 15 ماه زندان محکوم شد و موظف گردید که 20 هزار دلار جریمه پرداخته و به مدت سه سال آزادی مشروط و تحت مراقبت داشته باشد.