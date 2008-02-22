گزارش البرادعی دراختیارشورای حکام قرار گرفت/صلح آمیز بودن برنامه ایران

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از آسوشیتد پرس، "محمد البرادعی" گزارش جدید خود درباره فعالیتهای هسته‌ای ایران را در اختیار نمایندگان ‪ ۳۵‬کشور عضو شورای حکام آژانس قرار داد.

در گزارش "محمد البرادعی" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری گسترده ایران با بازرسان آژانس و در جهت پایان دادن به ابهامات باقی مانده تایید شده است.

برهمین اساس در گزارش البرادعی به این نکته تاکید شده که ایران اطلاعات جدیدی را دراین باره ارائه کرده، اما ادعا شده که این اطلاعات کامل نبوده و تهران باید اطلاعات بیشتری را درباره برنامه هسته ای خود ارائه کند.

در این گزارش به این مسئله نیز اشاره شده که ادعاهای مطرح شده درباره نظامی بودن فعالیتهای هسته ای ایران بی اساس بوده است.

البرادعی در گزارش قبلی خود که ‪ ۲۴‬آبان دراختیار اعضای شورای حکام قرار گرفت، تایید کرد که اطلاعات ارائه شده از سوی ایران درباره وضعیت حال و گذشته سانتریفیوژهای ‪ P1‬و ‪ P2‬با یافته‌ های قبلی آژانس همخوانی کامل دارد.

به گزارش مهر، آمریکا و رژیم صهیونیستی درآستانه انتشار گزارش البرادعی تلاش گسترده ای را برای تحت الشعاع قرار دادن آثار مثبت آن در میان اعضای شورای حکام آژانس و شورای امنیت به کار بسته اند.

البرادعی در روزهای اخیر از اعمال فشار سیاسی برخی کشورها بر خود در آستانه انتشار گزارش خبر داده و اخباری مبنی بر شنود تلفنی از دفتر وی منتشر شده است.

نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 13 اسفند برگزار خواهد شد . علی رغم خبرهای رسیده از فضای مثبت گزارش مدیر کل آژانس، برخی کشورهای غربی بانی قطعنامه ای جدید علیه ایران در شورای امنیت شده اند و پیش نویس آن را دیروز در اختیار اعضای این شورا قرار داده اند.