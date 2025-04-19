به گزارش خبرنگار مهر، کمیته بین المللی المپیک دستههای وزنی و سهمیه وزنهبرداری را برای المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس افزایش نداد. بنابراین فدراسیون جهانی وزنهبرداری (IWF) تصمیم اخیر هیئت اجرایی کمیته بینالمللی المپیک (IOC) در خصوص تخصیص سهمیه ورزشکاران و رویدادها برای بازیهای المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس (آمریکا) را مورد تأیید قرار داد.
بر این اساس، وزنهبرداری با سهمیه ۱۲۰ ورزشکار (۶۰ مرد و ۶۰ زن) در المپیک باقی خواهد ماند و مسابقات در ۱۰ دسته وزنی (پنج دسته برای مردان و پنج دسته برای زنان) برگزار خواهد شد. پیش از این فدراسیون جهانی وزنهبرداری درخواست افزایش تعداد دستههای وزنی (از پنج به هفت دسته برای هر دو گروه مردان و زنان) را با تأثیر حداقلی بر تعداد کل ورزشکاران (از ۱۲۰ به ۱۲۶ نفر) مطرح کرده بود اما کمیته بین المللی المپیک موافقت نکرد.
وحید ربیعی دبیر فدراسیون وزنهبرداری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مخالفت IOC با افزایش تعداد دستههای وزنی در المپیک لس آنجلس گفت: دوره قبل تعداد ورزشکاران دختر و پسر ۱۲۰ نفر به صورت مساوی بود. آن زمان فدراسیون جهانی وزنهبرداری اعلام کرد که در حال رایزنی است تا تعداد ورزشکاران را برای المپیک لس آنجلس افزایش دهد و با توجه به اینکه جلوی دوپینگ هم گرفته بودند، این موضوع در حال رایزنی بود.
وی گفت: الان فدراسیون جهانی وزنهبرداری اعلام کرده کمیته بینالمللی المپیک با این موضوع موافقت نکرده و احتمالاً با همان تعداد در المپیک لس آنجلس شرکت خواهیم کرد. البته هنوز هم در حال رایزنی هستند و با توجه به اینکه تا المپیک زمان داریم هنوز به صورت رسمی به ما اعلام نکردند. البته این خبر برای وزنهبرداری ایران خوب نیست. اگر تعداد نفرات شرکت کننده افزایش پیدا میکرد، قطعاً سهمیه کشورها هم افزایش پیدا میکرد.
دبیر فدراسیون وزنهبرداری عنوان کرد: متأسفانه وزنهبرداری در حال محدود شدن است؛ در حال حاضر از المپیک نوجوانان هم حذف شدهایم، در حالی که ما برای المپیک نوجوانان برنامه ریزی داشتیم و با حذف آن ضربه بدی به وزنهبرداری وارد شد. البته آقای انوشیروانی در حال رایزنی است ولی بالاخره دوست داریم وزنهبرداری مثل قبل مورد توجه کمیته بینالمللی المپیک قرار بگیرد. این محدودیت اصلاً خوب نیست و باید فدراسیون جهانی رایزنیهای خودش را انجام بدهد و مانع شود.
ربیعی عنوان کرد: در این چند سال اخیر جلوی موضوع دوپینگ را گرفتند و نظارتها خیلی بیشتر شده است، ولی نمیدانم چه اتفاقاتی رخ میدهد که این تصمیمات گرفته میشود. ما پشت پرده آن را نمیدانیم. فدراسیون جهانی هم مدام میگوید در حال رایزنی است اما در نهایت این تصمیمات گرفته میشود. ما دوست داریم مثل قبل وزنهبرداری دیده شود و حذف آن از المپیک نوجوانان ضربه بدی است. مسئولان فدراسیون جهانی وزنهبرداری هم اعلام کردند در حال رایزنی هستند اما هنوز چیزی معلوم نیست.
وی در مورد اعزام نهایی نفرات به مسابقات قهرمانی آسیا بزرگسالان گفت: کادر فنی تیم ملی اسامی ۷ نفر برای مسابقات قهرمانی آسیا را اعلام کرده بودند اما در نهایت اینکه چه تعدادی اعزام شوند بستگی به نظر کادر فنی دارد. این مسابقات چون نزدیک به کشورهای اسلامی و جهانی نروژ بود، کادرفنی تصمیم گرفت تمامی نفرات را اعزام نکند. منتها با جابه جایی مسابقات بازیهای کشورهای اسلامی به آبان ماه یک فرصت به ما داده شد که بتوانیم در این مسابقات وزنهبرداران جوان را محک بزنیم. این مسابقات فرصتی خوبی است که وزنهبرداران جوان یا کسانی که فرصت حضور در مسابقات را نداشتند در این میدان خودشان را محک بزنند. در نهایت این تصمیم برعهده کادرفنی که در لیست نهایی چه تعداد اعزام شوند.
دبیر فدراسیون وزنهبرداری خاطرنشان کرد: علاوه بر مسابقات قهرمانی آسیا در رده بزرگسالان، مسابقات جهانی نوجوانان و جوانان هم پیش رو داشتیم که در کمیته فنی تصمیم به اعزام آنها گرفتیم چون موقعیت جوانان در مسابقات جهانی بهتر است. بنابراین تیم جوانان به صورت کامل اعزام میشود و در کنار آنها نوجوانانی که شانس مدال یا حتی طلا هستند اعزام شوند. در تیم بانوان هم برخی از آنها شرایط کسب مدال نداشتند و دوری بعد مسافت مسابقات، تصمیم بر این شد که بانوانی که شانس مدال دارند به این مسابقات اعزام شوند.
ربیعی عنوان کرد: مسابقات به میزبانی پرو برگزار میشود که ۳۰ ساعت در پرواز هستیم، مسابقات خیلی کوتاه و فشرده برگزار میشود و برای اولین بار دو تخته روی صحنه است. ضمن اینکه مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا هم پیش رو داریم و در این مسابقه شانس مدال آوری و عنوان تیمی ما بالاتر است و به همین خاطر تمرکزمان روی این مسابقات است.
دبیر فدراسیون وزنهبرداری درباره علت عدم اعزام دختران به مسابقات قهرمانی آسیا در رده بزرگسالان گفت: در حال حاضر شاکله اصلی تیم بانوان را نوجوانان و جوانان تشکیل دادند و از بزرگسالان یکی دو نفر حضور دارند. با توجه به این شرایط تصمیم گرفته شد دختران به مسابقات قهرمانی آسیا رده بزرگسالان اعزام نشوند.
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