راه اندازی مدارس معارف در سراسر کشور

حیدر مصلحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 2 مدرسه در حوزه معارف تحت پوشش امامزاده ها تاسیس شده است، افزود: در نظر داریم با هزینه امامزاده ها فضای فرهنگی ویژه ای را در حوزه معارف به وجود آوریم.

وی ادامه داد : با توافقی که با آموزش و پرورش داشته ایم در سال آینده تعداد زیادی از این مدارس را احداث خواهیم کرد.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه تعداد این مدارس را نامشخص عنوان کرد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص طرح جامع وقف نیز اظهار داشت : حدود 50 درصد سند چشم انداز وقف انجام شده است که البته این امر درگیر بحثهای حقوقی نیز شده است که باید به آن نیز رسیدگی شود.

وی افزود : امیدواریم طرح جامع وقف تا اوایل نیمه دوم سال آینده تکمیل شود.

مصلحی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر انتقاد موسسه تخصصی مهدویت مبنی براینکه از برنامه های آنها حمایت نمی شود، گفت : ما از سال گذشته در رابطه با برنامه های مهدویت که از سوی دو موسسه انجام می شد، حمایتهای ویژه ای هم در برگزاری کنگره و هم در چاپ کتب و نشریه صورت دادیم ، اما نمی توانیم همه خواسته های آنها را تامین کنیم .

وی افزود : با توجه به اینکه درآمد موقوفاتی که در اختیار ما هستند مشخص شده که باید صرف چه هزینه هایی شود بنابراین نمی توانیم کمک مالی ویژه به هر نهاد و موسسه ای فرهنگی داشته باشیم.