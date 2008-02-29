به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلم سینمایی "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" که با همکاری اسپیلبرگ و جرج لوکاس تولید می‌شود، روز 22 مه 2008 به صورت همزمان در ایالات متحده، کانادا و بسیاری از نقاط دنیا به نمایش درمی‌آید. این فیلم قرار است یکشنبه 18 مه در جشنواره معتبر کن اکران شود.

داستان جدیدترین "ایندیانا جونز" در سال‌های 1950 روی می‌دهد و هریسن فورد مانند سه قسمت پیشین در "قلمرو جمجه بلورین" هم نقش اصلی را بازی می‌کند. شیا لابوف، کیت بلانشت، ری وینستن و جیم برودبنت نیز به مجموعه اضافه شده‌اند. اما شخصیتی که جای خالی او در میان بازیگران احساس می‌شود، شان کانری است که در فیلم سوم نقش پدر ایندیانا جونز را بازی کرد.





هریسن فورد در چهارمین "ایندیانا جونز"

گفته می‌شود بسیاری از بازیگران و عوامل فیلم از جمله فورد، بلانشت و لابوف از همین حالا لباس‌های رسمی خود را برای حضور در مراسم فرش قرمز نخستین نمایش جهانی "ایندیانا جونز 4" در ساحل شهر کن آماده کرده‌اند. ضمن اینکه هنوز برنامه رسمی کن اعلام نشده تا مشخص شود برنامه‌ریزان مهمترین جشنواره سینمایی دنیا روی "ایندیانا جونز" هم حساب کرده‌اند یا نه.

مدیران استودیو پارامونت به عنوان تهیه‌کننده "قلمرو جمجمه بلورین" معتقدند به محض اینکه رئیس و سایر مسئولان جشنواره کن نسخه نهایی فیلم را ببینند، قرارداد اکران آن در کن امضا خواهد شد. اسپیلبرگ این روزها به شدت درگیر تدوین و تکمیل موسیقی متن "ایندیانا جونز 4" است و ظاهرا هنوز هیچکس جز خود او فیلم را ندیده است.

اگر خبر اکران "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" در جشنواره فیلم کن قطعی و نهایی شود، اسپیلبرگ پس از 26 سال بار دیگر با یک فیلم جدید به کاخ جشنواره کن پا می‌گذارد. فیلمساز نامدار آمریکایی آخرین بار سال 1982 با "ئی. تی: موجود ماوراء زمینی" در کن حاضر شده بود.

مجموعه "ایندیانا جونز" سال 1981 با فیلم سینمایی "مهاجمان صندوقچه گمشده" آغاز شد و دومین قسمت آن سال 1984 با عنوان "ایندیانا جونز و معبد مرگ" به نمایش درآمد. سومین قسمت این مجموعه هم "ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی" بود.

شصت و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کن از 14 تا 25 مه 2008 برگزار می‌شود و هیئت داوران به ریاست شان پن فیلم برنده جایزه نخل طلا را مشخص می‌کند.