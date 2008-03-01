تیم صنعت نفت روند رو به رشدی را طی می کند

تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازی با مس کرمان بازیکنان با اجرای تفکرات تاکتیکی کادر فنی و استفاده از موقعیت ها، سه امتیاز بازی را کسب کردند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این دیدار نفت بازیکن غایب نداشت و توانست با حفظ هماهنگی در خط دفاعی همچنان یکی از بهترین خطوط دفاعی لیگ برتر در چند هفته گذشته لیگ برتر لقب بگیرد.

مربی صنعت نفت آبادان بیان داشت: بازیکنان مس تمام توان خود را برای کسب امتیاز از تیم نفت به کار بستند اما خط دفاعی نفت در سیستم 2-4-4 بسیار منسجم عمل کرد و فرصتها را از بازیکنان مس گرفت.

وی ادامه داد: نفت در نیم فصل اول اسیر حاشیه ها شده بود و نتوانست به مکان در شان فوتبال آبادان دست یابد که با روند صعودی تیم در هفته های آینده این مسئله جبران خواهد شد.

مربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در زمینه عملکرد داوری و مردود کردن دو گل صنعت مس کرمان اظهاری نظر نکرد.