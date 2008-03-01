  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۱

بلندی به مهر خبر داد:

ایجاد مراکز علمی کاربردی خبر / گسترش رشته های تخصصی در دانشکده خبر

ایجاد مراکز علمی کاربردی خبر / گسترش رشته های تخصصی در دانشکده خبر

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت : دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظر دارد تا مراکز علمی کاربردی خبر را در برخی استانهای کشور دایر کند.

دکتر حسین بلندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این مراکز برای پرورش و گسترش رشته های مختلف خبر به صورت تخصصی در استانهای مختلف کشور راه اندازی می شود اما مرکزیت و تنها دانشکده دانشگاه علمی کاربردی در بحث خبر، دانشکده خبر خواهد بود.

وی اظهار داشت : با توجه به نظارت و حساسیتی که سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی داشته در حال حاضر شاهد بهبود وضعیت دانشکده خبر نسبت به گذشته هستیم.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی ادامه داد : بارها این بحث با مسئولین خبرگزاری ایرنا و دانشکده خبر مطرح شده که گسترش آموزشهای مرتبط با خبر تنها در رشته های موجود این دانشکده نباید محدود شود بلکه با راه اندازی رشته های جدید در حوزه های تخصصی باید آموزش خبرنگاری توسعه یابد.

بلندی تاکید کرد: برنامه ریزی های لازم برای راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده خبر انجام شده است اما کمبود امکانات، فضای آموزشی و عضو هیئت علمی از مشکلاتی است که باعث شده این امر تا به امروز محقق نشود.

کد مطلب 647525

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها