ایجاد مراکز علمی کاربردی خبر / گسترش رشته های تخصصی در دانشکده خبر

دکتر حسین بلندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این مراکز برای پرورش و گسترش رشته های مختلف خبر به صورت تخصصی در استانهای مختلف کشور راه اندازی می شود اما مرکزیت و تنها دانشکده دانشگاه علمی کاربردی در بحث خبر، دانشکده خبر خواهد بود.

وی اظهار داشت : با توجه به نظارت و حساسیتی که سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی داشته در حال حاضر شاهد بهبود وضعیت دانشکده خبر نسبت به گذشته هستیم.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی ادامه داد : بارها این بحث با مسئولین خبرگزاری ایرنا و دانشکده خبر مطرح شده که گسترش آموزشهای مرتبط با خبر تنها در رشته های موجود این دانشکده نباید محدود شود بلکه با راه اندازی رشته های جدید در حوزه های تخصصی باید آموزش خبرنگاری توسعه یابد.

بلندی تاکید کرد: برنامه ریزی های لازم برای راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده خبر انجام شده است اما کمبود امکانات، فضای آموزشی و عضو هیئت علمی از مشکلاتی است که باعث شده این امر تا به امروز محقق نشود.