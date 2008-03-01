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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۷

رئیس ثبت احوال کشور:

پوشش کارت ملی در سراسر کشور تا پایان امسال کامل خواهد شد

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه برای تولید کارت ملی افراد در مجموع 354 عملیات مختلف انجام می شود، گفت: پوشش کارت ملی تا پایان سال جاری در سراسر کشور کامل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سید محمدرضا آیت اللهی، صبح امروز در همایش تبیین ویژگیهای کارت ملی در دولت الکترونیک اظهار داشت: سازمان ثبت احوال با پشتوانه نزدیک به یک قرن سابقه اداری، جزء اولین سازمانهایی محسوب می شود که بنا بر ضرورت تشکیل دولت مدرن و نوسازی جامع در ایران تاسیس شد و در اولین سالهای تاسیس وظیفه ثبت وقایع چهارگانه ولادت، ازدواج، طلاق، وفات و شناسنامه دار کردن اتباع ایرانی در داخل و خارج کشور را بر عهده گرفت.

وی عنوان کرد: وظیفه جمع آوری و انتشار آمارهای انسانی به مجموعه وظایف ثبت احوال اضافه شد و با ظهور تکنولوژی اطلاعات، شماره ملی و کدپستی ایفاگر نقش تامین زیر ساخت دولت الکترونیک شد.

رئیس ثبت احوال کشور یادآور شد: هویت ملی توسط قوانین مشخص می شود و عرصه استفاده از امکانات جدید، شبکه های الکترونیکی و انتقال داده تا سامانه های دیجیتالی سبب می شود افراد از طریق یک شماره یونیت شناسایی شوند که این شماره در کشورهای مختلف دارای اسامی متفاوت باشند.

وی افزود: در تمام سیستمها سامانه الکتریکی فرد را با یک شماره یونیت و یکه به سیستم معرفی می کنند و در ایران شماره ملی به همین منظور تدوین شد.

کد مطلب 647537

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