اسامی 22 نامزد قطعی اعتماد ملی / لیست ما 30 نفره است

مسعود سلطانی فر رئیس ستاد اجرایی انتخابات حزب اعتمادملی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از بررسی هایی که توسط ستاد انتخابات این حزب برای ارائه لیست مورد نظر از حوزه انتخابیه تهران صورت گرفت و با توجه به توانمندی ها و شایستگی ها از بین افرادی که صلاحیت شان تائید شده بود، تا کنون 22 نفر را برای نامزدی انتخاب کرده ایم.
به گفته وی، انتخاب شدگان عبارتند از:
1- رسول منتجب نیا
2- اسحاق جهانگیری
3- فاطمه کروبی
4- مسعود سلطانی فر
5- ابوالفضل شکوری
6-جواد اطاعت
7- اسماعیل گرامی مقدم
8- الیاس حضرتی
9- وحید محمودی
10- ابراهیم اصغرزاده
11- محمد قمی
12- اسدالله کیان ارثی
13- مجید انصاری
14- اعظم ثقطی
15- نجمه گودرزی
16- سیدکامل تقوی نژاد
17- محمدرضا راه چمنی
18- حسن عابدی جعفری
19- علیرضا رحیمی
20- رضا طلائی نیک
21- اختر درخشنده
22- مهدی رسول پناه
وی افزود: 8 نفر باقی مانده لیست 30 نفره حزب اعتمادملی در تهران ظرف 2 الی 3 روز آینده معرفی خواهند شد.
سلطانی فر اظهار امیدواری کرد: با وسعت نظر شورای نگهبان جمع دیگری از نامزدهای مورد نظر حزب اعتمادملی که صلاحیت شان برای حضور در انتخابات مجلس هشتم تا کنون تائید نشده است نیز احراز گردد.
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