اسامی 22 نامزد قطعی اعتماد ملی / لیست ما 30 نفره است

مسعود سلطانی فر رئیس ستاد اجرایی انتخابات حزب اعتمادملی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از بررسی هایی که توسط ستاد انتخابات این حزب برای ارائه لیست مورد نظر از حوزه انتخابیه تهران صورت گرفت و با توجه به توانمندی ها و شایستگی ها از بین افرادی که صلاحیت شان تائید شده بود، تا کنون 22 نفر را برای نامزدی انتخاب کرده ایم.

به گفته وی، انتخاب شدگان عبارتند از:

1- رسول منتجب نیا

2- اسحاق جهانگیری

3- فاطمه کروبی

4- مسعود سلطانی فر

5- ابوالفضل شکوری

6-جواد اطاعت

7- اسماعیل گرامی مقدم

8- الیاس حضرتی

9- وحید محمودی

10- ابراهیم اصغرزاده

11- محمد قمی

12- اسدالله کیان ارثی

13- مجید انصاری

14- اعظم ثقطی

15- نجمه گودرزی

16- سیدکامل تقوی نژاد

17- محمدرضا راه چمنی

18- حسن عابدی جعفری

19- علیرضا رحیمی

20- رضا طلائی نیک

21- اختر درخشنده

22- مهدی رسول پناه

وی افزود: 8 نفر باقی مانده لیست 30 نفره حزب اعتمادملی در تهران ظرف 2 الی 3 روز آینده معرفی خواهند شد.

سلطانی فر اظهار امیدواری کرد: با وسعت نظر شورای نگهبان جمع دیگری از نامزدهای مورد نظر حزب اعتمادملی که صلاحیت شان برای حضور در انتخابات مجلس هشتم تا کنون تائید نشده است نیز احراز گردد.