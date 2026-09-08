به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور صبح سه شنبه در جریان سفر دو روزه خود به قم، با حضور در مؤسسه امام صادق(ع) با آیتالله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، معاون اول رئیسجمهور گزارشی از برنامهها، اقدامات و عملکرد دولت در حوزه های مختلف به خصوص حوزه اقتصادی ارائه کرد و مهمترین برنامهها و سیاستهای دولت را تشریح کرد.
همچنین در این دیدار درباره مسائل و موضوعات مهم کشور و دغدغههای موجود در حوزههای مختلف بحث و تبادل نظر شد.
آیت الله سبحانی نیز در این دیدار ضمن تقدیر از تلاشهای های دولت در عرصه های مختلف، بر لزوم توجه جدی به مشکلات معیشتی و کاهش فشارهای اقتصادی به مردم تأکید کرد.
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