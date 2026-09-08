به گزارش خبرنگار مهر، آرمین پژمانالهی صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه مدیریت شهری از نقدها و مطالبات شهروندان درباره مسائل و معضلات شهری استقبال میکند، گفت: شهرداری خود را موظف به اصلاح کاستیها و توسعه خدمات میداند و بهبود وضعیت حملونقل عمومی نیز یکی از اولویتهای مدیریت شهری است.
معاون عمرانی شهرداری بوشهر در تشریح وضعیت ناوگان حملونقل عمومی شهر بوشهر اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و در راستای حمایت از شهروندان، بهویژه ساکنان محلات جنوبی شهر، خدمات اتوبوسرانی طی دو سال گذشته تاکنون بدون دریافت بهای بلیت ارائه شده است.
وی افزود: در همین راستا و با هدف توسعه و تقویت خدمات حملونقل عمومی، ۱۰ دستگاه میدلباس خریداری شده که این اقدام نشاندهنده عزم شهرداری برای افزایش ظرفیت ناوگان و ارتقای سطح خدماترسانی به شهروندان است.
معاون عمرانی شهرداری بوشهر با اشاره به برخی مشکلات ایجادشده در سرویسدهی ناوگان طی ماه اخیر بیان کرد: فرسودگی و استهلاک اتوبوسهای موجود، کمبود شدید قطعات و دشواری تأمین برخی تجهیزات مورد نیاز تعمیرات موجب شد در مقطعی با کاهش تعداد اتوبوسهای فعال مواجه شویم.
پژمانالهی ادامه داد: با وجود این مشکلات، شهرداری برای استمرار خدمات حملونقل عمومی در نقاط مختلف شهر تلاش کرده و با توجه به دستور فرمانداری محترم و شورای شهر، دو دستگاه اتوبوس نیز برای ارائه خدمات حملونقل در فرودگاه بوشهر اختصاص داده است.
وی همچنین با اشاره به برگزاری تجمعات شبانه و حضور همشهریان در میدان امام خمینی(ره) گفت: شهرداری در کنار انجام وظایف معمول خود در حوزه حملونقل عمومی، برای جابهجایی شهروندان گرامی در تجمعات دشمنشکن میدان امام خمینی (ره) نیز خدمات لازم را ارائه میکند.
معاون عمرانی شهرداری بوشهر از انجام اقدامات فوری برای بازگرداندن اتوبوسهای غیرفعال به چرخه خدمت خبر داد و گفت: طی دو هفته گذشته، ۱۰ دستگاه اتوبوس مورد تعمیر قرار گرفته و همزمان تلاش برای فعالسازی ۱۰ دستگاه میدلباس خریداریشده نیز در حال انجام است.
وی افزود: میدلباسهای خریداریشده در حال طی مراحل مربوط به اخذ گارانتی و استانداردهای لازم حملونقل هستند و پس از تکمیل این فرآیند، وارد چرخه خدمترسانی خواهند شد.
پژمانالهی با تأکید بر اینکه مجموعه شهرداری به دنبال جلب رضایت عمومی و ارتقای کیفیت خدمات است، تصریح کرد: کمبود قطعات در نمایندگیها یکی از مشکلات موجود در روند تعمیرات بوده، اما این موضوع باعث نشده شهرداری از تلاش برای افزایش تعداد اتوبوسهای فعال و بهبود وضعیت خدمات حملونقل عمومی دست بکشد.
معاون عمرانی شهرداری بوشهر در پایان از پیگیری برای نوسازی ناوگان خبر داد و گفت: با پیگیریهای شهردار بوشهر و همراهی نماینده مردم بوشهر، گناوه، دیلم و خارگ در مجلس شورای اسلامی، اقدامات لازم برای تأمین و ورود اتوبوسهای جدید با همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: فرآیند تأمین و تحویل اتوبوسهای جدید پس از نهایی شدن، به اطلاع شهروندان خواهد رسید و ورود این ناوگان میتواند نقش مهمی در کاهش عمر ناوگان، افزایش ظرفیت سرویسدهی و ارتقای کیفیت حملونقل عمومی شهر بوشهر داشته باشد.
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