کمالوند: خیبر شایسته پیروزی بود؛ انتقاد از میزان وقت اضافه

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند پس از شکست تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد برابر نساجی مازندران در نشست خبری اظهار کرد: پیش از صحبت درباره مسابقه، لازم می‌دانم از مردم خوب و خونگرم مازندران و شهر قائمشهر تشکر کنم. محبت و استقبال آنها پیش و پس از بازی برای من بسیار ارزشمند بود و واقعاً تحت تأثیر قرار گرفتم. امیدوارم نساجی همیشه پرافتخار باشد و به جایگاه واقعی خود بازگردد.

وی ادامه داد: از هواداران خیبر نیز تشکر می‌کنم که کیلومترها از خرم‌آباد تا قائمشهر آمدند و در طول ۹۰ دقیقه تیم را تشویق کردند. امیدوارم بتوانیم در بازی‌های هفته آینده این نتیجه را جبران کنیم و هوادارانمان را خوشحال کنیم.

رضایت از نمایش خیبر مقابل نساجی

سرمربی خیبر با اشاره به عملکرد تیمش در این دیدار گفت: انتظار داشتم بازیکنانم خوب بازی کنند، اما کیفیت فنی آنها فراتر از انتظارم بود. به اعتقاد من این بهترین بازی خیبر از ابتدای فصل بود. بازیکنان آنقدر خوب عمل کردند که در رختکن تقریباً نکته‌ای برای اضافه کردن نداشتیم.

کمالوند افزود: امروز کاملاً بر بازی مسلط بودیم و بیشتر دقایق مسابقه توپ و میدان را در اختیار داشتیم. چهار بار توپ به تیر دروازه برخورد کرد و چند موقعیت صددرصد گلزنی نیز داشتیم. با این شرایط فکر می‌کنم شایسته پیروزی بودیم، اما فوتبال همین است و گاهی بدشانسی هم دخیل می‌شود.

وی با تمجید از نظم تاکتیکی بازیکنانش عنوان کرد: اینکه یک تیم بتواند در قائمشهر و مقابل نساجی چنین فشاری ایجاد کند و این‌گونه فوتبال بازی کند، کار هر تیمی نیست. بازیکنان ما تمام دستورات تاکتیکی را به خوبی اجرا کردند و از کیفیت بازی آنها رضایت کامل دارم.

سرمربی خیبر درباره اشتباهات فردی بازیکنان جوان تیمش نیز گفت: اشتباهاتی که در جریان مسابقه رخ داد، ایرادی ندارد و فدای سر مسعود محبی و دیناروند. بازیکنان جوان ممکن است مرتکب چنین اشتباهاتی شوند و اگر قرار باشد هیچ اشتباهی نکنند، بازیکنان بزرگی نخواهند شد.

انتقاد از میزان وقت اضافه

کمالوند در ادامه با اشاره به برخی مسائل داوری گفت: من نمی‌خواهم درباره قضاوت این مسابقه صحبت کنم و قصد اعتراض هم ندارم، اما چند نکته وجود دارد که باید مطرح شود. تیم ما در هفته دوم در شهر بابک ۹۰ دقیقه ۱۰ نفره و ۳۵ دقیقه ۹ نفره بازی کرد و سه هفته تاوان آن مسابقه را دادیم.

وی افزود: درباره مسابقه امروز هم فقط یک سؤال دارم؛ مسعود محبی از ناحیه سر آسیب دید و بازی چند مرتبه متوقف شد. صحنه‌های مربوط به اخراج نیز زمان زیادی از مسابقه گرفت و چند بار VAR مورد استفاده قرار گرفت. با این شرایط، تصور من این است که باید حداقل ۱۵ دقیقه وقت اضافه محاسبه می‌شد، نه اینکه بازی تنها شش دقیقه وقت اضافه داشته باشد.

تأکید بر حمایت از تیم‌های خصوصی

سرمربی خیبر با تأکید بر ضرورت حمایت از تیم‌های خصوصی اظهار کرد: تیم‌هایی مانند نساجی و خیبر که با هزینه مالکان خصوصی اداره می‌شوند، در شرایط سختی قرار دارند. در شرایطی که تیم‌های صنعتی و تیم‌هایی که به هلدینگ‌های بزرگ متصل هستند بودجه‌های چند هزار میلیاردی دارند، طبیعی است که فشار بیشتری بر مالکان تیم‌های خصوصی وارد شود.

کمالوند ادامه داد: آقایان عبدی و حدادیان از جیب خود برای فوتبال هزینه می‌کنند و انصاف نیست وقتی اتفاقی برای تیم‌های خصوصی رخ می‌دهد، آنها بیش از پیش تحت فشار قرار بگیرند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به استقبال هواداران نساجی از او گفت: در هفت، هشت ماهی که در خدمت نساجی بودم، جز خوبی، نیکی و معرفت از مردم این شهر ندیدم. در همین ۲۴ ساعتی که به قائمشهر آمده‌ام، چه در هتل و چه در ورزشگاه، محبت زیادی از مردم دیدم. واقعاً احساس می‌کنم کاری نکرده‌ام که شایسته این همه محبت باشم و از همه آنها صمیمانه تشکر می‌کنم.

سرمربی خیبر درباره حواشی پیرامون فوتبال و نقش رسانه‌ها نیز گفت: به طور کلی باید به سمتی حرکت کنیم که فوتبال ما در یک محیط آرام و بدون حاشیه دنبال شود. اتفاقاتی که امروز در ورزشگاه رخ داد، نمونه خوبی از رفتار درست در فوتبال بود. فوتبال یعنی رقابت، اینکه یک تیم گل بزند یا تیم دیگر پیروز شود و در نهایت مسابقه تمام شود؛ آنچه باقی می‌ماند، رفتار مناسب و خوبی‌هایی است که بین تیم‌های رقیب شکل می‌گیرد.

کمالوند در پایان ابراز امیدواری کرد اهالی فوتبال با همکاری یکدیگر فضای سالم‌تری برای این رشته ایجاد کنند و گفت: امیدوارم همه دست به دست هم بدهیم تا فوتبال در یک محیط سالم، آرام و بدون حاشیه دنبال شود.