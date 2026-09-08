به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، ابوالفضل زاده‌عطار کاپیتان و مهاجم تیم فوتبال جوانان ایران درباره صعود این تیم به جام ملت‌های آسیا گفت: گروه ما یکی از سخت‌ترین گروه‌های مرحله انتخابی در آسیا بود و هر چهار تیم حاضر در گروه از کیفیت بالایی برخوردار بودند. با این حال، خوشبختانه با تلاش بازیکنان، کادرفنی و حمایت‌هایی که از تیم صورت گرفت، توانستیم از این مرحله عبور کنیم و به جام ملت‌ها صعود کنیم.

وی در ادامه اذعان داشت: هر سه حریف ما تیم‌های قدرتمندی بودند و هیچ مسابقه‌ای برایمان ساده نبود. در بازی مقابل فلسطین، با تیمی روبه‌رو شدیم که تعداد زیادی از بازیکنانش در اروپا متولد شده و در فوتبال اروپا فعالیت می‌کنند. با این وجود، ما نمایش بسیار خوبی داشتیم و موقعیت‌های زیادی هم ایجاد کردیم. اگر در زدن ضربات آخر کمی دقت و شانس بیشتری داشتیم، می‌توانستیم با اختلاف گل بیشتری به پیروزی برسیم.

کاپیتان تیم جوانان درباره دیدار با کره شمالی نیز گفت: کره شمالی یکی از قدرت‌های فوتبال آسیاست. بازیکنان این تیم چندین سال است کنار یکدیگر بازی می‌کنند و در رده نوجوانان نیز توانسته بودند تا مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی پیش بروند و همین موضوع نشان می‌دهد با چه تیم باکیفیتی روبه‌رو بودیم.

زاده‌عطار ادامه داد: در بازی با کره شمالی، طبق برنامه و خواسته کادرفنی تلاش کردیم سرعت و حملات حریف را کنترل کنیم و اجازه ندهیم آنها بازی همیشگی خودشان را انجام دهند. تا دقیقه ۹۲ هم از حریف پیش بودیم، اما متأسفانه در چند دقیقه تمرکزمان را از دست دادیم و در نهایت شکست تلخی متحمل شدیم؛ در حالی که به هیچ وجه حق ما باخت نبود. حتی گل دوم ما نیز به اشتباه آفساید اعلام شد؛ گلی که می‌توانست شرایط مسابقه را کاملاً به سود ما تغییر داده و بردمان را قطعی کند.

مهاجم تیم جوانان با اشاره به واکنش تیم پس از شکست مقابل کره شمالی اظهار داشت: با این حال، خیلی زود پرونده آن بازی را بستیم و اجازه ندادیم شکست مقابل کره شمالی روی ذهن و عملکردمان تأثیر بگذارد. بلافاصله تمرکزمان را روی دیدار بعدی مقابل ویتنام و کسب پیروزی گذاشتیم.

زاده‌عطار درباره دیدار با ویتنام عنوان داشت: ویتنام در حضور هواداران خودش تیمی خوب، باکیفیت و سرعتی بود و در دقایقی از مسابقه توانست ما را تحت فشار قرار دهد و برایمان مشکل ایجاد کند. اما در نیمه دوم با یکدیگر عهد کردیم که با تمام توان بازی کرده و از اعتبار نام ایران دفاع کنیم. خوشبختانه تلاش همه بازیکنان نتیجه داد و توانستیم به یک پیروزی ارزشمند برسیم تا جواز حضور در جام ملت‌ها را به دست بیاوریم. دیگر هیچ تیم آسانی در آسیا وجود ندارد.

او در ادامه با اشاره به نتایج مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا تأکید داشت: امروز دیگر هیچ تیم آسانی در فوتبال آسیا وجود ندارد. نتایج مرحله انتخابی هم به‌خوبی این موضوع را نشان داد. تیم‌هایی مثل استرالیا که مدافع عنوان قهرمانی بود و همچنین تیم‌های قدرتمندی مانند قطر و امارات نتوانستند به جام ملت‌ها صعود کنند.

کاپیتان تیم جوانان افزود: این اتفاق نشان می‌دهد سطح فوتبال در آسیا پیشرفت کرده و فاصله تیم‌ها با یکدیگر کمتر شده است.

زاده‌عطار تصریح داشت: ما هم نباید مدت زیادی بابت این صعود خوشحال باشیم، زیرا فقط یک قدم برداشته‌ایم. هدف اصلی ما از همان روز نخست تشکیل تیم جوانان، صعود به جام جهانی بوده است. قاسم حدادی‌فر سرمربی تیم نیز بارها به این موضوع تأکید کرده که باید مرحله به مرحله پیش برویم و پله‌پله به هدف اصلی‌مان، یعنی حضور در جام جهانی، نزدیک شویم. برای جام ملت‌ها به ادامه حمایت‌ها نیاز داریم.

کاپیتان تیم جوانان با تمجید از عملکرد کادرفنی و حمایت فدراسیون گفت: در این مدت قاسم حدادی‌فر و دستیارانش زحمات زیادی برای تیم کشیدند و فدراسیون فوتبال نیز اردوهای مناسبی برای آماده‌سازی تیم برگزار کرد. به عنوان کاپیتان تیم از همه آنها تشکر می‌کنم. با این حال، برای حضور قدرتمند در جام ملت‌ها به ادامه حمایت‌ها نیاز داریم. مسابقات اصلی قطعاً شرایط متفاوتی خواهد داشت و باید از همین حالا برای آن آماده شویم.

زاده‌عطار درباره مسئولیت بازیکنان تیم جوانان نیز اذعان داشت: همه بازیکنان باید بدانیم که مسئولیت بزرگی بر عهده داریم. وظیفه ما این است که با تمام توان برای موفقیت تیم ملی تلاش کنیم و بتوانیم دل مردم ایران را شاد کنیم.

مهاجم تیم جوانان در پایان گفت: باید از نظر فنی، بدنی و ذهنی خودمان را به بهترین شکل ممکن آماده کنیم تا در جام ملت‌ها عملکرد خوبی داشته باشیم و در نهایت بتوانیم به جام جهانی صعود کنیم.