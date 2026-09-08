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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۹

امیریان جایگزین القاصی‌مهر در فرماندهی انتظامی شرق تهران شد

امیریان جایگزین القاصی‌مهر در فرماندهی انتظامی شرق تهران شد

ورامین- مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شرق استان تهران برگزار شد و سردار شهرام امیریان به عنوان فرمانده جدید این فرماندهی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شرق استان تهران، صبح سه‌شنبه، با حضور جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان و فرمانداران شهرستان‌های شرق استان تهران در سالن اجتماعات فرماندهی انتظامی شرق استان تهران برگزار شد.

در این مراسم از خدمات و تلاش‌های سردار دلاور القاصی‌مهر، فرمانده پیشین انتظامی شرق استان تهران، تقدیر و سردار شهرام امیریان به عنوان فرمانده جدید انتظامی شرق استان تهران معرفی شد.

امیریان جایگزین القاصی‌مهر در فرماندهی انتظامی شرق تهران شد

سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده فراجا، سردار امیر عبداللهیان، جانشین سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، فرمانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان شهرستان‌های شرق استان تهران در این مراسم حضور داشتند.

کد مطلب 6940832

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