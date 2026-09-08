توپ طلای ۲۰۲۶ در انتظار معرفی مدعیان؛ کدام ستاره شانس اول است؟

به گزارش خبرنگار مهر، نگاه فوتبال جهان امروز سهشنبه به اعلام فهرست نامزدهای جایزه توپ طلای ۲۰۲۶ دوخته شده است؛ رقابتی که پس از برگزاری جام جهانی، چهره تازهای پیدا کرده و در هفتههای اخیر چند ستاره جدید را به جمع مدعیان و گزینههای اصلی رسانده است.
اساس اعلام سایت رسمی جایزه توپ طلا، اسامی نامزدها روز ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) اعلام خواهد شد و هفتادمین مراسم اهدای این جایزه نیز روز ۲۶ اکتبر (۴ آبان) در لندن برگزار میشود.
در فاصله چند ساعت تا اعلام رسمی فهرست، نام هری کین مهاجم انگلیسی تیم فوتبال بایرن مونیخ بیش از سایر بازیکنان در رسانههای جهان مطرح شده است.
مجله «Sports Illustrated» کین را یکی از جدیترین گزینههای بحث توپ طلا دانسته است. مهاجم بایرن مونیخ در جام جهانی موفق شد در ۷ بازی برای تیم ملی انگلیس ۶ گل به ثمر برساند و در کنار آن، آمار قابل توجهی نیز در سطح باشگاهی به ثبت رسانده است.
گزارشهای رسانهای منتشرشده در روز دوشنبه نیز پیش از معرفی فهرست ۳۰ نفره، به بررسی رقابت توپ طلا پرداخته و رودری، کیلیان امباپه و هری کین را در میان مهمترین نامهای مطرحشده قرار دادهاند. این گزارشها همچنین به نحوه رأیگیری و بازه زمانی محاسبه دستاوردهای بازیکنان برای انتخاب برنده پرداختهاند.
در سوی دیگر لامین یامال اسپانیایی نیز پس از قهرمانی اسپانیا در جام جهانی به یکی از مدعیان جدی تبدیل شده است. در کنار او، نامهایی همچون کیلیان امباپه، لیونل مسی، رودری، عثمان دمبله، خویچا کواراتسخلیا و ارلینگ هالند نیز در فهرست مدعیان مطرح شده است.
بر اساس بازارهای پیشبینی که رسانهها در هفته جاری رصد کردهاند، کین در صدر قرار دارد و پس از او یامال و امباپه دیده میشوند. رودری و کواراتسخلیا نیز در برخی شاخصهای منتشرشده جایگاه مشابهی دارند و نامهای مسی، دمبله و مایکل اولیسه نیز در گروه دیگری از مدعیان قرار گرفتهاند.
البته این اعداد صرفاً شاخصهای مربوط به بازارهای پیشبینی و شرطبندی هستند و لزوماً بازتابدهنده آرای واقعی جایزه توپ طلا نیستند. رودری نیز پس از قهرمانی اسپانیا در جام جهانی بار دیگر به شکل جدی وارد رقابت شده و کواراتسخلیا نیز یکی از بازیکنانی است که طی هفتههای اخیر در بحثهای رسانهای سهامش برای کسب این جایزه افزایش یافته است.
با توجه به تأثیر عملکرد بازیکنان در فصل باشگاهی و همچنین نتایج جام جهانی، فهرست نامزدهایی که روز سهشنبه اعلام میشود نخستین آزمون جدی برای مشخص شدن نقشه رقابت توپ طلا خواهد بود؛ رقابتی که در نهایت مشخص میکند چه بازیکنی جانشین عثمان دمبله فرانسوی، برنده توپ طلای سال ۲۰۲۵، خواهد شد.
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