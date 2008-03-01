تیم راه آهن قهرمان لیگ برتر شطرنج شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره رقابت های شطرنج لیگ برتر باشگاه های کشور (جام اندیشمندان) شب گذشته با برگزاری دیدارهای هفته هجدهم به کار خود خاتمه داد.

درهفته پایانی این مسابقات تیم راه آهن تهران با نتیجه 4 برصفر خراسان رضوی را شکست داد، تاید واتربندرعباس با همین نتیجه مغلوب ذغال سنگ کرمان شد، صنعت نفت آبادان با نتیجه 3 بریک از سد بیات بتن گیلان گذشت و دیدار تیم های هیئت شطرنج تهران و هلال احمر اصفهان هم با نتیجه تساوی 2 بر2 به پایان رسید.

در پایان این مسابقات تیم راه آهن تهران با 5/49 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفت و عنوان قهرمانی مسابقات را به خود اختصاص داد.

دراین جدول رده بندی مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاه های کشور تیم های صنعت نفت آبادان و دانشگاه آزاد با 5/48 و 43 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.