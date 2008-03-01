دلایل ممنوعیت نصب تجهیزات گاز مایع LPG برای کلیه خودروها

سید نورالدین شهنازی زاده در گفتگو با مهر افزود: در حال حاضر باید گاز مایع را از خارج وارد کنیم که این موضوع مقرون به صرفه نیست.

وی با بیان اینکه برنامه توسعه جایگاه های LPG متوقف می شود، از محدودیت تامین این نوع گاز در کشور خبر داد و اظهار داشت: هم اکنون 25 جایگاه LPG در کشور وجود دارد که 9 جایگاه در تهران واقع شده است.

به گفته وی در حال حاضر روزانه 4200 تن گاز LPG در داخل کشور تولید می شود، این در حالی است که مصرف گاز مایع 7100 تن در روز است.

شهنازی زاده ادامه داد: ما به التفاوت تولید و مصرف این فرآورده از محل صادرات گاز و محصولات پتروشیمی و با قیمت بین المللی تامین می شود.

مزیت گاز CNG

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مزیت گاز CNG نسبت به LPG را تامین و دسترسی آسان، قیمت کمتر و رعایت استانداردهای زیست محیطی دانست و خاطر نشان کرد: استراتژی و چشم انداز کشور این است که به سمت مصرف CNG و جایگزین آن به جای استفاده از بنزین حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه تعداد جایگاه های CNG کشور در حال افزایش است، گفت: متناسب با احداث جایگاه ها، خودروها نیز سیستم خود را تغییر داده و از بنزین سوز به گاز سوز تبدیل می شوند.

شهنازی زاده تصریح کرد: خودروهایی که در حال حاضر LPG سوز و دارای مجوز رسمی و کارت مخصوص هستند کماکان از امکانات جایگاه ها استفاده خواهند کرد.

بنزین آزاد در نوروز

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین در خصوص عرضه بنزین آزاد در ایام نوروز گفت: هنوز هیچ دستور العمل رسمی در این رابطه دریافت نکرده ایم اما آمادگی لازم را برای اجرای آن داریم.

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر افزایش قیمت منطقه ای بنزین و تعیین قیمت بنزین آزاد برای نوروز، یادآور شد: شاید علت اصلی اینکه این طرح هنوز به مرحله عملی نرسیده است بحث قیمت و افزایش بی سابقه آن در منطقه باشد.

به گفته شهنازی زاده، ستاد تبصره 13 باید کلیه جوانب از جمله بحث قیمت منطقه ای بنزین را در نظر گرفته و بعد تصمیم گیری کند.

وی با بیان اینکه باید به این نکته توجه داشت که بنزین آزاد برای مصرف روزانه و عادی مردم در نظر گرفته نشده است، خاطر نشان کرد: این تصمیم برای موارد خاص و راحتی و آسایش کسانی که بیش از نیاز مصرف می کنند یا مسافرانی کارت سوخت خود را فراموش کرده اند و ... در نظر گرفته شده است.

شهنازی زاده تصریح کرد: در حال حاضر طرحی برای عرضه مداوم بنزین آزاد مد نظر نیست و معتقدیم سهمیه های در نظر گرفته شده کافی است.