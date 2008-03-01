اختصاص آرامستان ویژه برای والدین شهدا ضروری است

ناصر هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: در ساماندهی گلزارهای شهدای استان، طرح تکریم شهدا و خانواده های آنان ضروری است.

وی عنوان کرد: امسال برای مرمت مزار شهدای شش روستای استان یک میلیارد و 250 میلیون ریال اعتبار توسط سازمان شهرداریهای کشور تامین و پرداخت شده است.

هاشم پور یادآور شد: این اعتبار در جهت هم سطح سازی قبور، نصب روشنایی و زیبا سازی آرامستانهای این شش روستا هزینه شده است.

وی تاکید کرد: همچنین مرمت گلزار شهدای آن دسته از روستاهایی که دارای طرح هادی هستند، توسط اداره کل بنیاد مسکن استان انجام خواهد پذیرفت.

هاشم پور هم سطح سازی قبور را از ضروریات امر ساماندهی گورستان ها دانست و اظهار امیدواری کرد: با تامین اعتبار در آینده ای نزدیک، عملیات اجرایی این طرح آغاز و زیبا سازی هر چه بیشتر آرامستان های استان اردبیل محقق شود.

معاون عمرانی استاندار اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در ابتدای سال آینده حدود سه هزار و 300 اصله نهال جهت کاشت در کنار قبور شهدای این استان تامین می کند.

هاشم پور خاطرنشان کرد: با نصب و تکمیل سیستم روشنایی آرامستانهای علی آباد، علیه، غریبان و قاسمیه در حال حاضر کلیه گلزار شهدای این شهرستان از سیستم روشنایی عمومی مطلوب برخوردار هستند.