شمار شهدای امروز فلسطین به 33 تن رسید/ تداوم انفعال مجامع بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، معاویه حسنین رئیس بخش امداد رسانی و اورژانس فلسطین گفت: شمار شهدای امروز فلسطین به 33 تن رسیده است که درمیان آنها چهار زن و چهار کودک وجود دارد.

وی افزود: دراین حملات بیش از یکصد فلسطینی نیز زخمی شده اند که حال 15 نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

با احتساب این آمار، شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از چهارشنبه گذشته تاکنون به نوار غزه به دستکم 66 نفر رسید.

ارتش رژیم صهیونیستی از چهارشنبه گذشته نوار غزه را آماج حملات هوایی و زمینی خود قرار داده است که این حملات همچنان ادامه دارد.

در همین حال، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین جنایات کنونی صهیونیستها را محکوم و آن را "فراتر از هولوکاست و تروریسم دولتی" توصیف کرد.



وی گفت: رویدادهای کنونی نوار غزه فراتر از هولوکاست است و عملیات اسرائیل علیه زنان و کودکان و سالخوردگان فلسطینی صورت می گیرد.

ابومازن از جامعه بین المللی خواست تا با دیدگان خویش نظاره گر رویدادهای غزه باشند. وی افزود که رسانه های گروهی جهان خود شاهد کودکان کمتر از پنج ماهی بوده اند که درحملات رژیم اسرائیل شهید و زخمی شده اند.

رئیس تشکیلات خودگردان گفت: به جهانیان می گوییم که شاهد این رویدادها باشند و قضاوت کنند که چه کسی تروریسم دولتی مرتکب می شود.

نبیل ابوردینه سخنگوی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در بیانیه ای اعلام کرد: ابومازن درحال تماس های فوری با شماری از سران جهان برای پایان دادن به تشدید تجاوزگری مداوم اسرائیل علیه نوار غزه است.

وی افزود: رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین رایزنی های دامنه داری را برای برگزاری نشست فوری اتحادیه عرب و نشست شورای امنیت به منظور پایان دادن به تشدید حملات ویرانگر اسرائیل صورت می دهد.

ابوردینه کشتار، یورش و تجاوزگری رژیم اسرائیل علیه نوار غزه را محکوم کرد و از جامعه بین المللی خواست تا از ملت فلسطین حفاظت کنند.

وی همچنین از کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه خواست تا برای متوقف کردن کشتار روزانه ملت فلسطین به سرعت به طور فعال وارد عمل شود.