توطئه گروهک تروریستی منافقین در عراق علیه سفر احمدی نژاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البینه الجدیده، یکی از مسئولان ائتلاف عراق یکپارچه فاش کرد : گروهک تروریستی منافقین از یک هفته پیش درتلاش است به هریک از شهروندان عراقی که علیه محمود احمدی نژاد تظاهرات کند، وجه نقد بپردازد.

این درحالی است که قرار است امروز رئیس جمهوری ایران در راس هیئتی بلندپایه وارد بغداد شود و با مسئولان عراقی دیدار کند.

این مسئول ائتلاف عراق یکپارچه که خواست نامش فاش نشود، درادامه خاطرنشان کرد : نسخه ای از نامه ای به دست وی رسید که گروهک تروریستی منافقین به یکی از شیوخ عشایر دیاله نوشت و درآن آمده است مبلغی که صرف این تظاهرات شده است، 750 دلار است.

وی درادامه گفت : گروهک تروریستی منافقین از بیکاران عراقی با پرداخت 100 دلار به آنان سوء استفاده کرده است.

مسئول ائتلاف عراق یکپارچه تصریح کرد : نسخه ای از این نامه را در اختیار رسانه های گروهی قرارمی دهد دست داشتن گروهک تروریستی منافقین دراین اقدام، به اثبات برسد.

وی درادامه تاکید کرد: با وجود این اقدامات فریبنده، تا کنون 70 نفر آمادگی خود را برای شرکت دراین تظاهرات اعلام کردند.

این اقدام گروهک تروریستی منافقین درحالی صورت می گیرد، که دولت عراق بارها اعلام کرد: اصلا هیچ تمایلی به باقی ماندن عناصر گروهک تروریستی منافقین درخاک عراق ندارد.

دراین راستا علی الدباغ سخنگوی دولت عراق اخیرا اعلام کرد: عراق درحال ارائه همه تسهیلات به عناصر این سازمان برای خروج آنان از خاک عراق است؛ به طوری که تاکنون به حدود 200 نفر از اعضای این سازمان مجوزعبور و مرور اعطا کرده است تا زمینه خروج آنان از عراق فراهم شود.

با این وجود موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق روزگذشته اعلام کرد: درخلال سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران طرح و برنامه عراق برای پایان دادن به پرونده این گروهک تروریستی به هیئت ایرانی ارائه می شود.