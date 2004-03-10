به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي پروژه جديد اين كارگردان " آخرين روزها " نام دارد وتحت نظارت شبكه تلوزيوني HBO جلو دوربين مي رود.
اين فيلمساز كه به پاس ساخت فيلم " ويل هانتينگ خوب " نامزد دريافت تنديس اسكارشد براي فيلم جديدش ازحضور" مايكل پيت " سود مي جويد.
ازديگرهنرپيشه هاي اين اثرمي توان به " لوكاس هاس " اشاره كرد كه مذاكرات را براي حضوردراين پروژه آغازكرده است.
شنيده ها حاكي ازاين است كه " آخرين روزها " با محوريت موسيقي وبراساس فيلمنامه اي كه " ون سنت " شخصا تنظيم كرده ، جلو دوربين مي رود.
ازديگرفيلمهاي مطرح اين كارگردان مي توان به آثاري چون " مردن براي "، " آيداهو شخصي من" و" كابوي داروخانه " اشاره كرد.
پس ازموفقيت درجشنواره فيلم كن
" گاس ون سنت " فيلم " آخرين روزها " را كليد مي زند
" گاس ون سنت " كارگرداني كه با ساخت فيلم " فيل" تحسين منتقدان جشنواره فيلم كن را برانگيخت خود را براي فيلمبرداري جديدترين پروژه اش آماده مي كند.
به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي پروژه جديد اين كارگردان " آخرين روزها " نام دارد وتحت نظارت شبكه تلوزيوني HBO جلو دوربين مي رود.
نظر شما