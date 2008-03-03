به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق ، دکتر محمود احمدی نژاد در کاخ الراسه بغداد مورد استقبال رسمی جلال طالبانی رئیس جمهور عراق قرار گرفت و پس ازمراسم استقبال رسمی وآشنایی و دیدار دوهیئت ایرانی وعراقی روسای جمهور دو کشور پشت درب های بسته به مذاکرات خصوصصی خود پرداختند.

پس از انجام مذاکرات خصوصی روسای جمهور ایران و عراق مذاکرات هیئت های بلند پایه ایرانی و عراقی به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد و جلال طالبانی روسای جمهوری دو کشور آغاز برگزار شد.

سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق و دیدار با مقامات این کشور در برهه حساسی صورت می گیرد و فصل نوینی را در روابط دو کشور همسایه خواهد گشود. این سفر را می توان در قالب تعامل مثبت ایران پس از جنگ عراق و اشغال این کشور ارزیابی کرد.

عراق مقتدر، متحد و پیشرفته به نفع همه ملت های منطقه است

رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری مشترک خود با جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق تأکید کرد که عراق مقتدر، متحد و پیشرفته به نفع همه ملت های منطقه خواهد بود.

محمود احمدی نژاد در این نشست خبری اظهارداشت: با شناختی که ما از عراق داریم و با توجه به استعدادهای طبیعی، نیروی انسانی و تمدن و فرهنگ غنی این کشور، مطمئن هستیم که عراق به سرعت این شرایط را پشت سر خواهد گذاشت و عراق آینده عراقی پیشرفته و ممتاز خواهد بود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه عراق مقتدر، متحد و پیشرفته به نفع همه ملت های منطقه خواهد بود، تصریح نمود : ملت ایران و عراق همواره در کنار هم خواهند ایستاد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه ضمن تشکر از دعوت و حسن استقبال رئیس جمهور و دولت عراق، گفت: این سفر به فضل خدا، فصل جدیدی در روابط دو جانبه و فضای همکاری در منطقه ایجاد خواهد کرد.

احمدی نژاد درپاسخ به سئوال خبرنگاری که درمورد علت دیدارخود با رئیس جمهور عراق پرسید، گفت: معمولاً از دیدار برادران اسلامی سئوال نمی کنند بلکه در مورد عدم دیدار آنها سئوال می شود.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در سفر خود به عراق در مورد موضوع منافقین مذاکراتی با مسئولان عراقی خواهد داشت یا خیر؟ با لبخند پاسخ داد: مگر منافقین هنوز هم وجود دارند؟

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق ، دکتر احمدی نژاد در ادامه نشست خبری مشترک خود با جلال طالبانی در بغداد پس از مذاکرات مشترک هیئت های ایرانی وعراقی اظهار داشت: از صمیم قلب خوشحالم که به دیدار برادران عزیز خود در عراق مظلوم آمده ام.

وی افزود: دو ملت ایران و عراق دارای تاریخ و تمدن مشترک هستند، در طول تاریخ دارای بهترین روابط فرهنگی و برادری بوده اند و امروز به لطف خدا و اراده سیاسی دو کشور روابط دو کشور ممتاز و پیش رونده است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دوملت ایران وعراق درهمه شرایط سختی و خوشی در کنارهم بوده و خواهند بود، تاکید کرد: دیدار عراق بدون دیکتاتور پس از دورانی که ملت عراق به استضعاف کشیده شده بود، دیداری بسیار مسرت بخش است .

دکتر احمدی نژاد ادامه داد: روابط دوستانه ایران و عراق هر روز گسترش خواهد یافت.

وی افزود: سفر من به دعوت مام جلال رزمنده دوران مبارزه ، در پاسخ به سفر ایشان به تهران انجام شد و تأکیدی مجدد بر روابط عمیق دو ملت و دو دولت است.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به مذاکرات خصوصی و مشترک خود با رئیس جمهور و هیئت عراقی آن را دوستانه، برادرانه و کاملاً سازنده توصیف کرد و اظهار داشت: ما در همه زمینه ها مذاکره کردیم و اشتراک نظر داریم.

جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق نیز در این نشست خبری درباره اهم موضوعات مطرح شده در سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق، گفت : ما دراین مذاکرات، قراردادهای مختلفی در زمینه های مختلف اقتصادی امضا و در مورد مسائل منطقه ای مذاکره خواهیم کرد.

رئیس جمهور عراق همچنین درباره اینکه آیا در این مذاکرات بحث مسائل مرزی و منافقین نیز مطرح خواهد شد یا خیر؟ گفت: این موضوعات پیش از این در دیدارها و مذاکرات مقامات ایرانی و عراقی مطرح شده است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت : دو کشور ایران و عراق بنا دارند همکاری ها را در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تا حد ممکن گسترش دهند.

ایران هیچ محدودیتی برای گسترش روابط با بغداد ندارد

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه اولین روز از سفر خود به عراق ظهر دیروز در بغداد با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه و منطقه ای گفتگو کرد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نخست وزیر عراق گفت : ایران آمادگی دارد همه دانش و توانایی خود در عرصه مختلف را در اختیار برادران عراقی قرار دهد.

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر دیروز در دیدار با نوری المالکی نخست وزیرعراق با تاکید بر اینکه تهران هیچ محدودیتی برای گسترش روابط با بغداد ندارد، گفت : ایران آمادگی دارد همه دانش و توانایی خود در عرصه مختلف را در اختیار برادران عراقی قرار دهد.

رئیس جمهوری، آباد کردن عراق را به نفع همه دولتهای منطقه دانست و گفت : جمهوری اسلامی ایران آماده است در زمینه های مختلف از جمله راهها، جاده سازی، توسعه شبکه برق، احداث راه آهن، خطوط انتقال نفت، همکاری برای گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی با عراق همکاری کند و امکان بهره گیری عراق از بنادر ایران را نیز فراهم کند.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه دشمنان منطقه اصرار دارند تا ما نتوانیم کشورهای خودمان را بسازیم گفت : ملت عراق با تصویب قانون اساسی، دولت و حکومت قانونی و مردمی ایجاد کرده اند و در مسیر پیشرفت گام بر می دارند و فاصله این حکومت با دیکتاتوری گذشته در عراق از زمین تا آسمان است.

وی افزود : عراق مقتدر، مستقل و پیشرفته به نفع همه است و ملت ایران در همه سختی ها در کنار ملت عراق مانده است و در آینده نیز خواهد ماند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران روابط دو کشور عراق و ایران را تاریخی ، ممتاز و منحصر به فرد توصیف کرد و گفت : زندگی دو ملت ما در طول تاریخ به هم گره خورده است.

رئیس جمهوری تصریح کرد: روند سیاسی در عراق بسیار خوب پیش می رودو پیشرفت در عرصه های اقتصادی صنعتی و کشاورزی در این کشور شاهدیم که این امر باعث رشد عراق و برقرار امنیت در این کشور خواهد شد.

نوری المالکی نخست وزیرعراق نیز در دیدار خود با محمود احمدی نژاد ضمن ابراز خرسندی از سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به آن کشور گفت: امیدوارم همه کشور ها از ایران بیاموزند و در سازندگی عراق مشارکت کنند.

نخست وزیر عراق یکی از مهمترین اهداف مذاکرات تهران بغداد را یافتن ظرفیت های همکاری برای سازندگی عراق توصیف کرد و اظهار داشت: عراق امروز به سوی آرامش و شکوفایی در حرکت است و دریچه اطمینانی برای همکاری با ایران و دوستانش محسوب می شود.

نوری المالکی در ادامه بر حرکت دولت عراق برای پاک سازی این کشور از وجود تروریست ها و منافقین تاکید کرد و گفت: ما به تلاش بی امان خود برای پاکسازی عراق از وجود القاعده، منافقین و پ ک ک و همه عناصری که می خواهند اینجا را به خاستگاه خود برای فعالیت های تروریستی تبدیل کنند، ادامه خواهیم داد.

وی افزود: عراق امروز، عراق دیکتاتور گذشته نیست، یک عراق دمکراتیک است و هر گونه اقدام تروریستی علیه کشورهای همسایه را محکوم وسرکوب می کند. المالکی تصریح کرد: ما عراق را از همه عناصرتروریست پاک خواهیم کرد.

نخست وزیر عراق سفر دکترمحمود احمدی نژاد را موجب تحکیم روابط و همکاری های سیاسی اقتصادی امنیتی و فرهنگی دو کشور خواند و گفت: امیدوارم این سطح از روابط با ثبات برای سایر کشورها الگو شود.

وی با اشاره به مستحکمتر شدن روابط دو کشور بعد از سقوط دیکتاتور عراق اظهار داشت: با ادامه تحکیم این روابط ماجراجویی های کودکانه بعضی ها پایان یافت.

نوری المالکی در پایان، سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران را حرکتی بسیار قوی تاثیر گذار در سطح منطقه ارزیابی کرد.

دکتر محمود احمدی نژاد پس از دیدار و گفتگو با نوری المالکی نخست وزیر عراق در یک کنفرانس خبری مشترک با وی شرکت کرد.

زمان به نفع دو ملت است

دکتر احمدی نژاد در این کنفرانس خبری از سفر به عراق و دیدار با مقامات این کشور ابراز خرسندی کرد و گفت: دو ملت ایران و عراق دو ملت دوست، برادر و در کنار هم هستند و در طول تاریخ در غم و شادی یکدیگر شریک بوده اند.

وی افزود: دو ملت ایران و عراق دارای استعداد های فراوان مادی، معنوی و انسانی هستند که می تواند مکمل هم مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس جمهور گفت: ملاقات بسیاری خوبی با آقای نوری المالکی داشتم و درباره موضوعات گوناگون از جمله انرژی، حمل و نقل ، صنعت ، تجارت، گردشگری و سرمایه گذاری و امنیت با یکدیگر گفتگو کردیم.

وی ادامه داد: طرفین در همه زمینه ها اشتراک نظر دارند و مصمم هستند از ظرفیت های موجود برای پیشرفت و توسعه روابط استفاده کنند.

رئیس جمهور کشورمان روابط دو کشور را ممتاز و منحصر به فرد توصیف کرد و گفت: گذر زمان هم به نفع دو ملت است و ما با هوشمندی شرایط را زیر نظر داریم و به نفع هر دو ملت همکاری می کنیم. وی تصریح کرد: مطمئنم تصمیمات و توافقات این سفر فصل جدیدی از روابط دو کشور ایران و عراق را خواهد گشود و به سرعت سطح روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور را به بالاترین سطح ممکن خواهد رساند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: دو ملت ایران و عراق در هر شرایطی در کنار هم خواهند ماند.

بنابراین گزارش نوری المالکی نخست وزیر عراق هم از سفر دکتر احمدی نژاد که اولین سفر یک رئیس جمهور به عراق محسوب می شود، ابراز خوشحالی کرد و آن را نشان دهنده اهتمام دو کشور به گسترش روابط دانست. وی گفت این روابط در راستای منافع مشترک به ثبات و امنیت منجر خواهد شد.

مالکی افزود: برخلاف رژیم دیکتاتور سابق در عراق که عامل تنش در روابط بود نظام و دولت فعلی عراق در راستای تفاهم و امنیت منطقه و کشورهای همسایه تلاش می کند. وی ادامه داد: در دیدار با دکتر احمدی نژاد درباره مسائل مختلفی که منافع ملت ها را برآورده خواهد کرد گفتگو کردیم و خوشبختانه در همه زمینه ها بستر همکاری فراهم است.

نخست وزیر عراق تاکید نمود: ایران و عراق مایل به فعال کردن همه ظرفیت ها و اجرایی کردن توافقات هستند. وی خاطرنشان کرد: بعد از بهبود امنیت ، عراق به سمت بازسازی پیش می رود و ما در این راه از کمکهای ایران استفاده خواهیم کرد.

بنابراین گزارش احمدی نژاد درادامه این کنفرانس خبری در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر بوش مبنی بر اینکه ایران از گروههای خرابکار در عراق حمایت می کند، گفت: تهمت زدن به دیگران مشکلات آمریکا در منطقه را حل نخواهد کرد، دیگر دوران متهم کردن دیگران گذشته است ، آمریکا باید واقعیت های منطقه را بپذیرد و بداند که ملت عراق ، آمریکا را نمی خواهد.

دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سئوال دیگری درباره محور اصلی مذاکرات خود با مقامات عراقی و علت سفرش به بغداد گفت: دو ملت ایران و عراق که تمدن، تاریخ و فرهنگ یکسانی دارند می توانند به یکدیگراعتماد کنند، نه اینکه به کشورهایی که از فرسنگ ها کیلومتر دورتر به منطقه آمده اند، اعتماد کنند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود : مردم به این بیگانگان بی اعتمادند و خوشبختانه اعتماد بالایی بین دو ملت ایران و عراق برقرار است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه عراق را چگونه دیدید، گفت: آنچه را در عراق دیدم یک ملت با فرهنگ ، با اراده و تمدن ساز است که خود را یافته و انشاءالله آینده درخشانی را برای خود خواهد ساخت.

رئیس جمهور تصریح کرد: ملت و دولت عراق در سطحی از رشد هستند که منافع منطقه و منافع خویش را به خوبی تشیخص می دهند.

عراق می تواند بازوی قوی دنیای اسلام باشد

بنابراین گزارش رئیس جمهور پس از این کنفرامس خبری، روسای کمیسیون مجلس عراق با حضور در محل اقامت دکتر احمدی نژاد با وی دیدار و گفتگو کردند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با روسای کمیسیون مجلس عراق گفت: عراق نه تنها می تواند خود را اداره کند بلکه می تواند بازوی قوی دنیای اسلام باشد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، هادی العامری رئیس کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق و روسای کمیسیون مجلس این کشور عصر امروز با حضوردر محل اقامت دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در بغداد با وی دیدار و گفتگو کردند.

رئیس جمهور کشورمان در این دیدار ، عراق را سرزمین علم و ادب ، اخلاق و پاره تن اسلام توصیف کرد وگفت: عراق پایگاه علم و پیشرفت است و در آینده الهام بخش جهان خواهد بود.وی افزود: عراق به لحاظ ظرفیت های انسانی در اوج است و کانون علما و دانشمندان جهان خواهد شد.

رئیس جمهور با اشاره به سلطه دیکتاتوری صدام بر ملت عراق اظهار داشت: دیکتاتورها در یک دوره ای ملت عراق را عقب انداختند و همین امر بعضی ها را فریب داد که فکر کنند ملت عراق فقیر است، غافل از اینکه عراق ملتی رشید، بزرگ و توانمند دارد.

احمدی نژاد ادامه داد: امروز انقلابیون بر سر کار آمدند ، اتفاقی که قدرت های زورگو نمی خواهند رخ دهد، امروز خیلی ها نگران هستند که عراق روی صلح و آرامش ببیند.

وی سپس همه گروههای عراق را به حفظ وحدت و یکپارچگی دعوت کرد و افزود: امروز وحدت ملت عراق بسیار مهم است، چرا که یک ملت متحد را دشمنان نمی توانند بشکنند.

بنابراین گزارش هادی العامری رئیس کمیسیون امنیت دفاع مجلس عراق نیز در این دیدار از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از ملت عراق تشکر کرد و گفت: ایران پایگاه همه انقلابیون و اقشار مختلف عراق در طول جنگ بود.وی با تاکید بر اینکه ثبات و امنیت عراق، ثبات و امنیت منطقه است افزود: بی ثباتی عراق به بی ثباتی منطقه خواهد انجامید.

هادی العامری اظهار همچنین تاکید کرد: دیر یا زود عراق به وضعیت واقعی خود بازخواهد گشت و ملت عراق کسانی را که در کنارش ایستاده اند و او را یاری نموده اند فراموش نخواهد کرد.

براساس این گزارش دکتر احمدی نژاد در ادامه برنامه های شب گذشته خود چند دیدار دیگر نیز داشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، در دیدار و سران و شیوخ عشایرعراقی با رئیس جمهوری اسلامی ایران که عصر دیروز در محل اقامت دکتر احمدی نژاد در بغداد برگزار شد، یکی از سران شیوخ عشایر با اشاره به اینکه بر اساس قانون اساسی فعالیت گروهک های تروریستی در عراق غیر قانونی است ، خروج هرچه سریعتر این گروهک تروریستی را از عراق خواستار شد.

وی گفت : این گروهک تروریستی بازوی قوی رژیم صدام برای سرکوب ملت ایران بوده است و باید هر چه سریعتر خاک عراق را ترک کند.

در این دیدار که حدود 70 تن از سران و شیوخ عشایر عراق حضور داشتند برخی از آنها درباره کنتر ل مرزها و کمک به تامین امنیت تردد مسافران و شهروندان ایرانی و عراقی را تاکید کردند.

همچنین برخی از آنان از در حضور دکتر محمود احمدی نژاد از وی خواستند که عراق را در خروج از شمول بند 7 منشور سازمان ملل مبنی بر قیمومیت سازمان ملل بر کشورشان یاری کند.

بنابراین گزارش در این دیدار صمیمی رئیس جمهوری کشورمان بر ضرورت اخوت و برادری بین عشایر عراقی و گروههای مختلف این کشور تاکید کرد.

ایران خواهان صلح، امنیت و پیشرفت برای همه جهانیان است

دکتر محمود احمدی ‌نژاد عصریکشنبه در دیدار سفرا و نمایندگان خارجی مقیم بغداد با بیان اینکه هرکس دردلش اثری از پاکی باشد، از وضع موجود جهان راضی نیست، اظهار داشت: اگر از هفت میلیارد جمعیت جهان، نظرسنجی شود عمده آنها از وضع موجود جهان اراضی نیستند و این نارضایتی به تدریج به یک موج گسترده تبدیل شده است.

به گزارش مهر، رئیس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران خواهان صلح، امنیت و پیشرفت برای همه جهانیان است و فکر می‌کنیم این آرزو محقق شده است، ما خواستار روابط برابر و احترام‌آمیز هستیم و آینده از آن این اندیشه است.

وی با بیان اینکه احساس همبستگی بین ملت ‌های جهان در بالاترین سطح قرار گرفته ، تصریح کرد: برای تغییر شرایط موجود جهان به سوی شرایط مطلوب، باید فاصله خود را با خدا و مناسبات اخلاقی کم کنیم. وی اضافه کرد از زمانی که ایمان به خدا و اخلاقیات از روابط اجتماعی فاصله گرفته وضع بشر نامطلوب شده است.

دکتر احمدی‌نژاد مناسبات حاکم بر جهان امروز را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: مناسباتی که پس از جنگ جهانی دوم برای تامین امنیت جهان طرح‌ریزی شده، ناکارآمد است.

رئیس‌جمهور با اشاره به اوضاع حاکم بر سرزمین‌های اشغالی خاطر نشان کرد: شصت سال است که داستان غم‌انگیز فلسطین ادامه دارد وعده‌ای زورگو که سرزمین دیگران را اشغال کرده‌اند با سوء استفاده ازمناسبات موجود جهان صاحبخانه راتروریست و اشغالگران را صلح‌طلب می‌نامند.

وی افزود: در فلسطین زن‌ها و بچه‌ها در خانه خود کشته می‌شوند اما ساز و کارهای جهان پاسخی به این مشکلات ندارد و همه در قبال آن سکوت کرده‌اند و فریادها به جایی نمی‌رسد ظاهراً ارزش خون و مال و جان فلسطینی‌ها با بقیه مردم جهان متفاوت است!

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه متجاوزان و اشغالگران در دنیا به کسی پاسخگو نیستند، گفت: اگر شورای امنیت می‌توانست برای اصلاح قدرت‌های حاکم بر جهان کاری کند، امروز شاهد اوضاع اسفبار فلسطین پس از شصت سال نبودیم.

وی تصریح کرد: تا زمانی که سازمان‌های بین‌المللی براساس خداپرستی و عدالت رفتار نکنند، جهان روی آرامش را نخواهد دید.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر شورای امنیت در قبال جنگ سال گذشته لبنان قضاوت عادلانه‌ای می‌کرد، امروز شاهد جنایات رژیم صهیونیستی در غزه نبودیم.

دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه روند تحولی برای اصلاح امور جهان آغاز شده است، اظهار داشت: امروز ملت‌ها آگاه شده اند و رفتارهای قلدرمآبانه متجاوزان را نمی پذیرند لذا در مقابل آن مقاومت می‌کنند. وی تصریح کرد: سیاستمداران هوشمند کسانی هستند که این روند را تشخیص دهند و برای همراهی با آن آماده شوند.

دکتر احمدی‌ نژاد با تأکید بر اینکه مقدسات و باورهای دینی ملتها محترم است، خاطر نشان کرد: حمله به مراکز عبادی و دینی مردم و توهین به پیامبران الهی محکوم است، ما انتظار داریم اتحادیه اروپا به همان اندازه که نسبت به توهین به کلیسا حساسیت به خرج می‌دهد نسبت به توهین به پیامبران الهی هم حساس باشند.

رئیس‌جمهور، کشور عراق را سرزمین تمدن‌های کهن و فرهنگ‌های عمیق و پویا و مردان و زنان پاک معرفی کرد و افزود: مردم عراق با هوشیاری از هویت، استقلال، تمدن و فرهنگ خود دفاع می‌کنند.

دکتر احمدی‌نژاد تصریح کرد: وظیفه ما این است که حاکمان را به دو اصل خدا پرستی و احترام به حقوق دیگران و پایبندی به عدالت دعوت کنیم.

احمدی نژاد به دیدار سید عبد العزیزحکیم رفت

دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه برنامه کاری سفر خود به بغداد پس از دیدار با مقامات و گروهای مختلف عراقیشب گذشته با حضور در بیت عبد العزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با وی دیدار کرد .

رئیس جمهور اسلامی ایران در ادامه برنامه های اولین روز از سفر دو روزه خود به عراق وزیر امور خارجه عراق را به حضور پذیرفت و با وی به گفتگو پر داخت.

در این دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران دو ملت ایران وعراق را دو همسایه قدیمی، متحد و برادر معرفی و تصریح کرد: حوادث روزگار نمی‌تواند برادری میان ملت های دو کشور را از بین ببرد.

تعیین خطوط مرزی و علامت ‌گذاری جانمایی مرزها، زوار عتبات عالیات، گفتگوی ایران و آمریکا درباره عراق و اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی از جمله موضوعات مورد گفتگو در دیدار هوشیار زیباری و معاونانش با دکتر محمود احمدی نژاد بود.

دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: در 50 سال اخیر تلاش‌های زیادی برای تخریب روابط برادرانه دو کشور صورت گرفته اما موفق نشدند و دیکتاتوری‌های ایران و عراق نیز در این راه ناکام ماندند.

رئیس جمهور با بیان اینکه باید از حداکثر ظرفیت برای گسترش روابط و کمک به یکدیگر استفاده کنیم، گفت: ما باید در مجامع عمومی دنیا همواره در کنار هم باشیم تا حقی از هیچ ملتی ضایع نشود.

دکتر احمدی نژاد دیپلماسی صحیح را بر دو اصل شناخت محیط سیاسی و هدف‌گذاری درست استوار دانست و اظهارداشت: قدرت ‌های بزرگ رو به افول هستند و تدابیر آن ها در دنیا دیگر کارساز نیست و نمی‌توانند برای برون‌رفت از بحران راهکار ارائه دهند و به همین علت فقط زور خود را به صحنه آورده‌اند.

در این دیدار که نوری المالکی نخست وزیر و عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهور عراق نیز حضور داشتند، درمورد مسائل مهم دو جانبه ، منطقه ای و جهان اسلام گفتگو شد.

تاکید رئیس جمهور بر آمادگی ایران در بازسازی عتبات عالیات

رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: کربلای معلی و نجف اشرف آمال جان ماست و جمهوری اسلامی ایران آمادگی بازسازی عتبات عالیات را دارد.

دکتر محمود احمدی نژاد در پایان اولین روز از سفر دوروزه خود به عراق در دیدار رهبران و بزرگان شیعه عراق، با بیان اینکه کربلای معلی و نجف اشرف کانون هدایت مردم دنیا است، اظهارداشت : دلهای ملتها به سرعت متوجه این دو کانون خواهد شد و روزانه میلیونها نفر از عاشقان برای زیارت عتبات عالیات خواهند آمد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در زمان رژیم دیکتاتوری صدام نیز عشق به اهل بیت (ع) هر دو ملت ایران وعراق را از لحاظ عاطفی به یکدیگر نزدیک کرده بود، گفت: عشق و علاقه ملتها به یکدیگر را باید در عشق به اهل بیت (ع) جستجو کرد.

رئیس جمهور به زیارت ائمه (ع) در کاظمین مشرف شد

محموداحمدی نژاد شامگاه یکشنبه برای زیارت بارگاه مطهر امام موسی کاظم(ع) و امام جواد(ع) به شهر کاظمین مشرف شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، اعضای هیئت همراه رئیس جمهور در سفربه عراق و برخی مسئولان عراقی احمدی نژاد را دراین زیارت همراهی کردند.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته درراس یک هیئت بلند پایه سیاسی واقتصادی، به دعوت جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به این کشور سفر کرده است.