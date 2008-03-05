عملیات 9 روزه ترکیه در کوههای قندیل و موضع دوگانه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق که از روز دوم تا دهم اسفند ماه سال جاری انجام شد؛طولانی ترین جنگی بود که در مدت 11 سال پیش در شمال عراق علیه پایگاه های اعضای "پ.ک.ک" صورت گرفت. این عملیات 9 روزه با موافقت آمریکایی ها انجام شد.

در این زمینه دو سئوال مطرح است :

1) آیا عملیات ترکیه در شمال عراق موفقیت آمیز بود؟

ارتش ترکیه خبر داد که حدود 270 تروریست را کشته و شماری از ساختارهای لجستیکی "پ.ک.ک" در منطقه مرزی خود را از بین برده است. این در حالی است که حزب "پ.ک.ک" هم اطمینان داد که تنها پنج نفر از اعضای خود را از دست داده، اما 130 نفر از سربازان ترک را کشته است.

"یاشار بویوکانیت" رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه گفته است: ما به آنان درسی دادیم و اگر لازم باشد باز هم خواهیم داد.

سرویسهای اطلاعاتی ترکیه در حقیقت ارزیابی کرده اند که بین سه هزار و 500 تا چهار هزار نفر از اعضای "پ.ک.ک" در کوههای شمال عراق مخفی شده اند که از هرگونه کنترل دولت مرکزی این کشور نیز به دور هستند.

نظامیان ترک درانجام عملیات در کوهها به علت شرایط کوهستانی و زمستانی نتوانستند در نابودی ساختارهای شورشیان مخالف به خوبی عمل کنند و چندان موفقیت آمیز اقدام نکردند.

این درحالی است که اعضای "پ.ک.ک" همانند سالهای گذشته موج حملات خود را از روز 21 مارس آغاز خواهد کرد.

با توجه به حملات کنونی ارتش ترکیه، می توان گفت : اگر "پ.ک.ک" بتواند باز هم حملات خود علیه خاک ترکیه را از سر بگیرد، آن وقت است که باید درباره تاثیراین حملات پرسش کرد.

روزنامه های غربی در این باره نوشته اند: بخش اعظمی از روشنفکران ترک عقیده دارند که بدون راه حل سیاسی نمی توان بر حزب "پ.ک.ک" فائق آمد.

با توجه به اخبار رسانه ها می توان گفت که موفقیت ارتش ترکیه در عملیات 9 روزه خود علیه مناطق شمالی عراق، نسبی است.

2) آیا این عملیات را می توان به معنای گرمی دوباره روابط میان آنکارا و واشنگتن دانست؟

باید گفت که نیروهای زمینی و هوایی ترکیه در واقع درعملیات علیه "پ.ک.ک" از اطلاعاتی که ازسوی آمریکایی ها می رسید ،استفاده بسیاری کردند.

پس از حملات نیروهای چند ملیتی به عراق به رهبری آمریکا، افکارعمومی ترکیه به سوی ضد آمریکایی بودن حرکت کرد و به همین خاطر، آمریکا خواستار پایان یافتن هرچه سریعتر حمله ترکها علیه مناطق شمالی عراق بود.

نظامیان ترکیه در راه بازگشت(عکس خبرگزاری مهر - شمال عراق)

در این راستا، شش روز پس از آغاز حملات،"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در لحنی سخت خطاب به آنکارا، بر پایان یافتن هرچه سریعتر عملیات تاکید کرد.

البته مقامهای ترک پایان جنگ را ناشی از فشارهای آمریکا عنوان نکردند، بلکه آن را در نتیجه یک برنامه از پیش اعلام شده دانستند.

ازسوی دیگر، آمریکا که به سبب حمایت از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بی گناه غزه هر روز در نگاه افکارعمومی جهان به ویژه منطقه منفورتر می شود؛در مسئله تنشها در شمال عراق نیز موضع دوگانه ای اتخاذ کرد، زیرا همزمان با دادن اطلاعات به ترکیه برای شناسایی مکانهای اختفای اعضای حزب "پ.ک.ک" در گرمی روابط با آنکارا کوشید و در عین حال، با خطاب قرار دادن آنان برای پایان جنگ؛ تلاش کرد ضمن آنکه در ظاهر وانمود کند که مخالف جنگ و درگیری است، منافع خود را در منطقه حفظ نمود.