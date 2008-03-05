نوروز شبکه تهران با "گوشواره"

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "تکمچی" اول فروردین از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی یدالله صمدی و تهیه‌کنندگی مجید مظفری تولید شده است. عاطفه نوری، نیکو خردمند، رحمان باقریان، محمود عزیزی، ناصر فخری و بنفشه صمدی در "تکمچی" بازی کرده‌اند.

نمایی از فیلم "تکمچی"

در خلاصه داستان فیلم آمده: ماه‌گل در تهران به کار و تحصیل مشغول است. تکمچی برای دیدن دخترش به تهران می‌آید، اما ماه‌گل به دلیل درگیری در پروژه علمی از حضور پدر در تهران چندان استقبال نمی‌کند و پدر به روستا بازمی‌گردد... از دیگر عوامل فیلم تلویزیونی "تکمچی" می‌توان به علیرضا احدی فیلمنامه‌نویس، ناصر ملکی مدیر تولید، حسن پویا مدیر تصویربرداری، مجید صادقی ناظر کیفی، محمد شیوندی صدابردار و اکبر صالحی طراح گریم اشاره کرد.

فیلم سینمایی"مظفرنامه" سوم فروردین از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی محمدرضا ورزی با مشارکت بخش خصوصی و شبکه تهران تهیه شده و در آن سعی شده بخشی از تاریخ معاصر ایران با کمدی موقعیت به تصویر کشیده شود.

در این فیلم اکبر عبدی، محمد ابهر، بهزاد فراهانی، محمد ساربان، سپند امیرسلیمانی، شقایق فراهانی، کمند امیرسلیمانی، مسعود عجمی، بیژن علیمحمدی، محسن صادقی نسب و احمد کشاورزی ژرف به ایفای نقش پرداختند. از دیگر عوامل فیلم "مظفرنامه" می‌توان به محسن جاهد تهیه‌کننده، مهدی کیهانی و نعمت‌الله مهاجرانی مدیران تولید، امیر اسکندری طراح گریم و نوید فرح مرزی طراح صحنه و لباس اشاره کرد.

فیلم سینمایی "هوو" به نویسندگی و کارگردانی علیرضا داودنژاد پنجم فروردین از شبکه تهران پخش می‌شود. داستان این فیلم روایتگر مردی به نام عطا است که همه امور اداری و مالی کارش را به همسرش سپیده واگذار کرده است و ... در فیلم 105 دقیقه‌ای "هوو" رضا عطاران، علی صادقی، مریم کاویانی، سپیده اعطایی، رضا داودنژاد، احترام‌السادات حبیبیان، رعنا آزادی‌فر، محمدرضا داودنژاد و ... بازی کردند.

فیلم سینمایی "عشق فیلم" هفت فروردین از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم را ابراهیم وحیدزاده سال 1381 در ژانر کمدی جلو دوربین برد. در خلاصه داستان این فیلم آمده: مقدم، کارگردان سینما، روزی به یکی از بیمارستان‌های روانی مراجعه می‌کند و از مسئولین بیمارستان می‌خواهد که بیماری شیزوفرنیک را بستری کنند و ... در فیلم 85 دقیقه‌ای "عشق فیلم" فرهاد اصلانی، مریلا زارعی، سیروس ابراهیم‌زاده، زهره مجابی، ثریا قاسمی، کاوه آهنجان و مجید سعیدی بازی کردند.

فیلم سینمایی "گوشواره" نهم فروردین از شبکه تهران پخش می‌شود. "گوشواره" پنجمین فیلم سینمایی وحید موسائیان بر اساس قصه و فیلمنامه ای از هوشنگ مرادی کرمانی ساخته شده است. داستان فیلم درباره دختری فقیر به نام مهین است که گرانترین هدیه تولد را برای دوستش می خرد. حضور او در این جشن تولد ماجراهای جدیدی را برایش پیش می آورد که ...

اکبر عبدی، مسعود رایگان، رویا تیموریان و فریبا خادمی بازیگران، شهریار اسدی مدیر فیلمبرداری، ژیلا مهرجویی طراح صحنه و لباس و سعید ملکان طراح گریم فیلم هستند. تهیه‌کنندگی "گوشواره" را روح‌الله برادری به عهده دارد که در جشنواره فجر پارسال برای بازیگر نقش اول زن نامزد جایزه شد. "گوشواره" از چهارشنبه 30 آبان اکران شده و به نمایش در سینما ناهید ادامه می دهد.

نمایی از فیلم "گوشواره"

فیلم تلویزیونی "پنجاهمین نفر" 12 فروردین از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم به تهیه‌کنندگی عباس رنجبر و کارگردانی پیام صابری ساخته شده و پروانه معصومی، برزو ارجمند، مژگان غلامی، میرطاهر مظلومی، فرحناز منافی ظاهر، زیبا بن ماران، هادی اتابکی و ... در آن بازی کرده‌اند. فیلم درباره دانشجویی است که از طبقه هشتم دانشگاه به پائین پرتاب می‌شود و حالا خواهر او اطمینان دارد هم‌اتاقی برادرش مقصر این ماجرا بوده است.

فیلمنامه را چیستا یثربی نوشته و سایر عوامل فیلم تلویزیونی "پنجاهمین نفر" عبارتند از مدیر تصویربرداری: حسن سلطانی، صدابردار: محمود خرسند، طراح صحنه و لباس: شهرام قدیری، طراح گریم: مهدی حبیبی‌پور، مدیر تولید: ابوالفضل کوه‌میشی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: هادی محقق، منشی صحنه: آسیه معصومی‌زاده و طراح و مجری حرکات اکشن: پیمان ابدی.

فیلم سینمایی "مربای شیرین" 13 فروردین از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم را مرضیه برومند سال 80 با فیلمنامه فرهاد توحیدی جلو دوربین برد. در خلاصه داستان "مربای شیرین" آمده: جلال هر چه سعی می‌کند نمی‌تواند در شیشه مربا را باز کند، از مادر، همسایه، دوستان، معلمان و بقال محله کمک می‌طلبد، اما هیچکس قادر به باز کردن آن نیست و ...

در فیلم 96 دقیقه‌ای "مربای شیرین" لیلا حاتمی، مانی نوری، محمدرضا شریفی‌نیا، گوهر خیراندیش، امیرحسین صدیق، ژاله صامتی، رامین ناصرنصیر، ابراهیم آبادی و رضا فیض‌نوروزی بازی کردند.