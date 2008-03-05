  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۴۷

در مسجدالشهداء؛

پیکر مطهر یکی دیگر از جانبازان شیمیایی تشییع شد

پیکر مطهر یکی دیگر از جانبازان شیمیایی تشییع شد

سرتیپ دوم پاسدار علیرضا ابراهیمی پس از تحمل سالها درد و رنج ناشی از مصدومیت شیمیایی در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس سرانجام روز گذشته 14 اسفندماه به خیل همرزمان شهید خویش پیوست و ندای حق را لبیک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهید علیرضا ابراهیمی جانباز و رزمنده نام آشنای لشکر 17 علی ابن ابیطالب (ع) و تیپ 12 قائم(عج) در دوران دفاع مقدس بود که پس از آن افتخار حضور در لشکر 27 مکانیزه محمد رسول الله (ص) را پیدا کرد.

مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید عصر امروز پس از برپایی مراسم یادواره شهدای عملیات خیبر و بدر در مسجد الشهداء تهران واقع در بزرگراه شهید محلاتی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور خانواده معظم شهدا، مقامات کشوری و لشکری و آحاد مردم شهید پرور برگزار شد یاد و خاطره شهدای عملیات خیبر و بدر به ویژه سردارن شهید این عملیاتها از جمله شهید حاج ابراهیم همت و شهید عباس کریمی گرامی داشته شد.

پیکر شهید ابراهیمی صبح روز فردا پنجشنبه ساعت 9:30 از زادگاهش در سرخه استان سمنان تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

 

کد مطلب 650475

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها