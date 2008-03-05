پیکر مطهر یکی دیگر از جانبازان شیمیایی تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهید علیرضا ابراهیمی جانباز و رزمنده نام آشنای لشکر 17 علی ابن ابیطالب (ع) و تیپ 12 قائم(عج) در دوران دفاع مقدس بود که پس از آن افتخار حضور در لشکر 27 مکانیزه محمد رسول الله (ص) را پیدا کرد.

مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید عصر امروز پس از برپایی مراسم یادواره شهدای عملیات خیبر و بدر در مسجد الشهداء تهران واقع در بزرگراه شهید محلاتی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور خانواده معظم شهدا، مقامات کشوری و لشکری و آحاد مردم شهید پرور برگزار شد یاد و خاطره شهدای عملیات خیبر و بدر به ویژه سردارن شهید این عملیاتها از جمله شهید حاج ابراهیم همت و شهید عباس کریمی گرامی داشته شد.

پیکر شهید ابراهیمی صبح روز فردا پنجشنبه ساعت 9:30 از زادگاهش در سرخه استان سمنان تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.