تلاش عراق برای برگزاری فوری دور چهارم مذاکرات ایران - آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر،"محمد الحاج" حمود در سخنانی در بغداد تعویق دور تازه مذاکرات عراق، ایران و آمریکا درباره عراق را تایید کرد.

وی افزود: نشستی که مطرح شده بود میان مسئولان ایران و عراق و آمریکا برای بحث و گفتگو درباره مسائل امنیتی عراق برگزار خواهد شد، امروز برگزار نمی شود.

حمود گفت : عراق هیچ تاییدی برای برگزاری این نشست دریافت نکرده است و طرف آمریکایی دستوراتی از دولت خود برای حضور در نشست دریافت نکرده است،بنابراین معتقد نیستم که این نشست (امروز)برگزار خواهد شد.



وی درعین حال افزود: وزارت امور خارجه عراق برای ترتیب دادن این نشست در سریعترین زمان ممکن کار می کند.



با وجودی که اعلام شده بود دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق امروز در بغداد برگزار می شود،اما دولت عراق اعلام کرد هنوز زمان دقیق دور چهارم این مذاکرات مشخص نشده است.



"علی الدباغ" سخنگوی رسمی دولت عراق اعلام کرد: هنوز زمان مشخصی برای انجام دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا در بغداد تعیین نشده است.

عقب نشینی آمریکا از شرکت در اجلاس سه جانبه امنیتی درباره عراق با وجود سفر هئیت ایرانی به بغداد بار دیگر نشان داد کاخ سفید در سردرگمی آشکار به سر می برد.



هیئت جمهوری اسلامی ایران که روز گذشته برای شرکت در نشست سه جانبه امنیتی به بغداد سفر کرده بود؛ طرح مشخصی را برای ایجاد امنیت در عراق جهت ارائه به اجلاس سه جانبه آماده کرده بود که با عقب نشینی آمریکایی ها، طرح ایران برای ایجاد امنیت در عراق مطرح نشد.

بنا به درخواست دولت عراق نشست کارشناسی سه کشور ایران، عراق و آمریکا قرار بود امروز پنجشنبه 16 اسفندماه در بغداد برگزار شود.

جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است تمام توان خود برای ایجاد امنیت در عراق به کار خواهد بست.

کارشناسان معتقدند پس از سفر دکتر احمدی نژاد به عراق و استقبال گسترده مردم و دولت عراق از رئیس جمهوری ایران، آمریکا درباره تحولات عراق در یک سردرگمی آشکار به سر می برد و قادر به تصمیم گیری برای برنامه های پیش بینی شده خود در این کشور نیست.

آمادگی هیئت ایرانی برای حضور در مذکرات سه جانبه سبب شد کذب بودن اتهامات آمریکا به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ایران در ناامنی های عراق نقش دارد، در افکار عمومی جهان و به ویژه فضای داخلی آمریکا برملا شود.

روشن شدن نقش مثبت و موثر جمهوری اسلامی ایران در روند سیاسی و سازندگی عراق سبب شد دولت آمریکا نتواند پاسخ مناسبی به افکار عمومی مردم آمریکا نسبت به اتهامات و دروغهایی که تاکنون علیه ایران مطرح کرده بود، ارائه کند.

ادعاهای دروغین دولت بوش درباره نا امنی های عراق، دستاویزی برای دموکراتها برای مخالفت با سیاستهای برون مرزی دولت جمهوریخواه آمریکا در رقابتهای انتخاباتی کنونی این کشور شده است.



به گزارش مهر، مذاکرات ایران ،عراق و آمریکا در بغداد تا کنون چهار دور برگزار شده است که این دور در سطح کارشناسی برگزار می شود.

دور اول مذاکرات در 28 می ( 7 خرداد 86) و دور دوم 24 جولای (2 مرداد 86) و دور سوم نیز 6 آگوست ( 15 مرداد 86) برگزار شده است.

دور اول و دوم این مذاکرات بین حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق و " رایان کروکر" سفیر آمریکا در بغداد برگزار شد اما دور سوم در سطح کارشناسی درمنطقه الخضرا بغداد انجام شد.