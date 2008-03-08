پروانه ها دوران کودکی خود را به یاد می آورند

به گزارش خبرگزاری مهر، تبدیل نوزاد کرمی شکل به پروانه بالغ یک فرایند ریخت شناسی است که نه تنها منجر به تغییر شکل بدن می شود، بلکه سبک زندگی، رژیم غذایی و تواناییهای حسی حشره را نیز تغییر می دهد. به طوری که یک ضرب المثل قدیمی می گوید: نوزاد کرمی شکل پایان دنیا و بقیه دنیا خود پروانه است.

از سالها قبل محققان زیادی این فرضیه را مطرح کرده بودند که پروانه بالغ در زمان بزرگسالی می تواند حافظه و میزان آگاهی در مرحله کرمی شکل بودن خود را به خاطر آورد.

اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاه "جورج تاون" که نتایج یافته های خود را در مجله PLoS ONE منتشر کرده اند، نشان دادند که پروانه به طور شگفت انگیزی می تواند خاطرات مربوط به دوران کرمی شکل بودن خود را به خاطر آورد.

این دانشمندان بعضی از نمونه های نوزاد کرمی شکل پروانه Manduca sexta که به "کرم تنباکو" معروف است را با یک منبع معطر که به محض نزدیک شدن نوزاد کرمی شکل به آن یک شوک الکتریکی ضعیف وارد می کرد، تحریک کردند.

سپس زمانی که نوزاد کرمی شکل تبدیل به یک پروانه بالغ شد، دوباره این منبع معطر را در معرض پروانه گذاشتند و مشاهده کردند که پروانه حتی به این منبع نزدیک هم نشد، درحالی که پروانه های گروه کنترل که در دوران کرمی شکل بودن با ویژگی این ماده معطر آشنا نبودند به محل بو جذب شدند.

به این ترتیب نتایج این آزمایش نشان می دهد که حافظه پروانه در دوره تکامل این حشره به منظور مبارزه بهتر با خطرات پیرامون خود شکل گرفته است.