به گزارش خبرنگار مهر، فردا در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با حضور دکتر سید جواد طباطبایی کتاب "نظریه حکومت قانون در ایران" که به‌تازگی از سوی وی منتشر شده بررسی می‌شود.

این نشست از سوی جامعه فرهنگی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از ساعت 15 در تالار شیخ انصاری این دانشکده برگزار خواهد شد.

این کتاب دومین بخش جلد دوم "تأملی درباره ایران" است که بخش نخست آن پیشتر با عنوان فرعی "مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی" منتشر شده بود.

مؤلف در این بخش نیز توجه ویژه‌ای به آشکارشدن نشانه‌های بحران در نظام خودکامه، تکوین نطفه آگاهی ملی و تاریخ پدیدارشدن مفاهیم نوآئین و تحول آنها داشته و کوشیده است این وجه مهم از تاریخ معاصر ایران را که با اصلاحات عباس میرزا در دارالسلطنه تبریز آغاز شده بود، دنبال کند.

در بخش نخست این جلد به معنای مکتب تبریز اشاره شده بود و در این بخش ضمن دنبال کردن این بحث، تلاش شده است به وجوه دیگری از تجدد خواهی ایرانیان - که از تبریز آغاز شد و برخی از تبریزیان نقشی پراهمیت در به ثمر رساندن آن ایفا کردند - اشاره شود.

طباطبایی در درآمد "نظریه حکومت قانون در ایران" نوشته است: اینکه در مناسبتهای دیگری گفته‌ام که دستگاه مفاهیم تاریخ و تاریخ اندیشه غربی را نمی‌توان بدون تنقیح آن مفاهیم در مورد مواد تاریخ و اندیشه در ایران به کار گرفت و در اینجا نیز خواهم گفت که بسیاری از مفاهیمی که از اندیشه سیاسی، فلسفه‌های دین و... برگرفته شده اند، برای تبیین گذشته و توضیح وضع کنونی ما سودمند نیست، از این روست که به نظر من بسیاری از مفاهیم تاریخ و اندیشه غربی با مواد تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران سازگار نیست و چنان که گریزی از سود جستن آن از آن مفاهیم نباشد باید وجه سلبی آنها را نیز لحاظ کرد...

بحران خودکامگی و بسط آگاهی نوآئین، بحران آگاهی و پدیدار شدن مفاهیم نوآئین، نظریه اصلاح دینی، نخستین رساله در اصلاح نظام حقوقی، دیدگاه های نو در اندیشه سیاسی، دیدگاه های نو در اندیشه اقتصادی، نظریه مشروعه خواهی اهل دیانت، نظریه مشروطه خواهی اهل دیانت، میرزای نائینی و نظریه مشروطیت ایران و تجدید مطلعی در مفهوم سنت فصلهای این کتاب را تشکیل می‌دهند. فهرست مطالب، اختصارات، کتاب شناسی، نمایه نامها، نمایه کتابها و نمایه مفاهیم دیگر بخشهای کتاب هستند.

"نظریه حکومت قانون در ایران" به قلم سید جواد طباطبایی در 732 صفحه، پنج هزار نسخه منتشر شده است.