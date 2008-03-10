تکواندو کار کرجی مدال نقره مسابقات آلمان را گرفت

محمد نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: علی کریمی صابر و حامد خمسه تکواندوکاران کرجی به همراه تیم مس کرمان در مسابقات تکواندو هامبورگ آلمان که با حضور هزار و 500 تکواندوکار از 50 کشور برگزار شد و شب گذشته پایان یافت موفق به کسب عناوین برتر شدند.

وی افزود: علی کریمی صابر توانست در این مسابقات به مقام دوم دست یافته و مدال نقره را از آن خود کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال 86 هیئت تکواندو کرج توانست 152 مدال کشوری، 17 مدال بین المللی و دو مدال آسیایی کسب کند و سکوهای مختلف قهرمانی را به خود اختصاص دهد اما با این حال تربیت بدنی این شهرستان این هیئت را به عنوان سومین هیئت برتر شهرستان معرفی کرده است.

وی عنوان کرد: هیئت تکواندو به منظور ضایع نشدن حق اعضای هیئت خود به این رتبه بندی اعتراض کرده است که در حال حاضر اداره تربیت بدنی شهرستان در حال بررسی مجدد عنوان ها و مدال های اعضای تیم است.