استعدادیابی از المپیک هم مهمتر است / ماهیانه 30 میلیون تومان هزینه حدادی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی کریمی در نشست خبری امروز خود در محل فدراسیون با بیان اینکه ما در بخشی از وظایف خود موفق و در برخی نیزناموفق بوده ایم گفت: در ارزیابی که از برنامه های اجرا شده درسال جاری دارم ما در بخش قهرمانی بزرگسالان عملکرد نسبتا خوب وموفقی داشته ایم طوریکه توانستیم چند سهمیه المپیک را کسب کنیم. پیش بینی ما این است که بتوانیم تا کسب 7 سهیمه المپیک پیش برویم . تلاش ما این است که درچند ماهی که تا المپیک فاصله مانده این 5 سهمیه کنونی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه امیدواریم المپیکی های ما کار بزرگی را در چین انجام دهند اظهار داشت: برنامه ورزشکاران المپیکی و کسانی که امید به دریافت سهمیه دارند به طور کامل بسته شده است. به نظر من از بین این نفرات اگر سه دونده هم بتوانند به فینال المپیک راه یابند کار بسیار بزرگی در دوومیدانی انجام گرفته است.

کریمی با مثبت ارزیابی کردن وضعیت حدادی برای حضور در المپیک پکن افزود: اگر همه زوایای کار را در نظر گرفته و امکانات هم فراهم باشد حدادی شانس زیادی برای کسب مدال در المپیک دارد. وی در آفریقای جنوبی و در تمرینات بالای 68 متر پرتاب کرده و به نظر من و مربی اش او از برنامه ها جلوتر است . فدراسیون دوومیدانی برای این پرتابگر ماهیانه 30 میلیون تومان هزینه می کند و توقع نتیجه هم دارد.

وی در خصوص دیگر ورزشکاران المپیکی گفت: صمیمی در پرتاب دیسک شرایط خوبی دارد و می تواند به رکورد 66 یا 67 متر برسد . سجاد و مهاجر شجاعی هم برنامه های خود را دنبال می کنند. در بخش بزرگسالان هر آنچه را که خواسته اند برایشان فراهم کرده ایم به طور مثال برای دوندگانی که شانس دریافت سهمیه دارند به مانند المپیکی ها شرایط خاصی برایشان در نظرگرفتیم. سپهرزاد در یک قدمی ورودی المپیک است، شاهرخی هم رکورد خوبی داشته و بوعذار و رجبی هم وضعیت خوبی دارند. در پرتاب چکش خبرهای خوبی از کاوه موسوی شنیده ایم و در پرتاب نیزه شرایط ورزشکاران برای رسیدن به سهمیه المپیک مهیا است.

وی با بیان اینکه فدراسیون از این پس به دنبال تثبیت شرایط دوندگان خود است، گفت: در برنامه های آینده قصد داریم اول آنهایی که سهمیه A المپیک گرفته اند را به وضعیت بهتری برسانیم. دوم آنهایی که سهمیه B دارند را به سطح A برسانیم ودر نهایت بتوانیم به دوندگانی که شرایط خوبی برای دریافت ورودی المپیک دارند، کمک کنیم.

کریمی با تاکید براینکه ادامه برنامه های استعدادیابی از المپیک هم مهمتر است، خاطرنشان کرد: این کار باید مدتها قبل از این شروع می شد، به هر حال ادامه این کار برای فدراسیون جدی است. باید طوری برنامه ریزی کنیم که ادامه این کار قائم به فرد نبوده و در تقویم فدراسیون قرار گرفته و تعطیل نشود.

رئیس فدراسیون دوومیدانی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد نائب رئیس بانوان گفت: خوشبختانه مشکلات موجود برسر راه دوومیدانی بانوان کمتر شده و الان شرایط بهتری دارند. ما از این بخش هم انتظاراتی داریم که باید برآورده شود. قطعا در بخش بانوان هم به بحث استعدادیابی نگاه ویژه ای خواهیم داشت.

کریمی در پایان به بودجه فدراسیون در سال آینده اشاره کرد و اظهار داشت : بودجه سال آینده فدراسیون هنوز قطعی نشده است. سال پیش 2 میلیارد تومان بودجه گرفتیم. البته از منابع مختلف هم کمک دریافت کردیم. پیش بینی بودجه امسال ما روی رقم 4 میلیارد تومان بوده که حدود 3 میلیارد آن قطعی شده است که معمولا خارج از این رقم هم کمک هایی می شود. فدراسیون دوومیدانی در مجموع تمامی این اعتبارات، برنامه کاری خود را با رقم بودجه 5/3 میلیارد تومان برای سال 87 بسته است.